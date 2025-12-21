El Grupo Olmos despidió el 2025 Reencuentros, sorteos y shows musicales en una noche cargada de emoción en la multitudinaria fiesta que se realizó en el Goldencenter Eventos de Parque Norte.

El Grupo Olmos despidió el 2025 con una multitudinaria fiesta que reunió a más de 1.200 directivos y colaboradores. Todos disfrutaron de una noche muy emotiva en el Goldencenter Eventos de Parque Norte con reencuentros, sorteos y shows musicales.

La primera sorpresa llegó con un video institucional que dejó de lado lo convencional y mostró a Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos, y a su equipo en roles actorales para contar de manera muy distendida todo lo logrado, tanto a nivel nacional como internacional, durante 2025 en las áreas de Seguros, Medios, Servicios de Salud, Medicamentos, Tecnología e Inteligencia Artificial, Docencia, Investigación y Responsabilidad Social Empresarial.

La fiesta se realizó en el Goldencenter Eventos de Parque Norte.

Desde el escenario, el contador Raúl Olmos señaló: “Estos logros son enormes y los conseguimos porque tenemos un gran equipo y ese gran equipo son ustedes. Hemos logrado todo esto gracias a las 15.000 familias que forman parte del Grupo. Esta fiesta es un homenaje para todos y cada uno de ustedes. Este año no fue fácil, pero superamos grandes desafíos. Fundamentalmente, estamos contentos porque han crecido mucho cada una de las empresas. Es un orgullo y una muestra del trabajo en equipo que nos potencia y nos hace crecer año a año. Estamos un poco mejor que a finales de 2024 y con la esperanza de lanzarnos a un 2026 con esta base para crecer mucho más. Muchas veces me preguntan cómo se hace para llevar adelante tantas empresas y la respuesta es simple. Hay equipo y en cada una de estas cabezas hay cientos de personas que trabajan incansablemente y llevan a cada una de las empresas a un crecimiento permanente, más allá de las vicisitudes que nos presenta la Argentina. Gracias a todos”.

Durante su emotivo discurso, el presidente del Grupo Olmos pidió un fuerte aplauso para la familia Favaloro por “haber confiado en nosotros”: “Hoy es un día histórico en la Fundación Favaloro porque por primera vez en la Argentina se hizo una cirugía cardiovascular con el robot Da Vinci. Marca un nuevo rumbo en la salud en la Argentina y somos pioneros en esta práctica quirúrgica de última generación”.

Emotivo brindis. El contador Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos y el doctor Marcelo Carbone, vicepresidente del Grupo Olmos.

Y agregó: “Como esto ocurrido en Favaloro, es incontable la cantidad de logros conseguidos por cada una de las empresas. Pasa en los sanatorios que forman la Red BASA, en los medios de comunicación, que ahí lo veo a Facundo Pedrini de Crónica TV, canal que tuvo un año realmente extraordinario. Estamos orgullosos de este año maravilloso que hemos transitado juntos. Cada día estamos más comprometidos, fortalecidos, y vamos generando logros de mayor significación. Esto nos permite soñar todavía más en un crecimiento mayor. No solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Este año crecimos mucho en lo cualitativo y nos engrandece como trabajadores y es parte del sentido de la vida. Esta noche los homenajeados son ustedes”.

La rompió el show de La T y La M, la banda que se hizo conocida por su tema para la Selección en el Mundial Qatar 2022.

Mientras la fiesta transcurría a puro baile, excelente gastronomía y entretenimiento con juegos distribuidos a lo largo del salón, llegó el turno de la segunda sorpresa de la noche: el show de La T y la M, la banda que se hizo conocida por su tema para la Selección en el Mundial Qatar 2022, canción que sonó junto a otras canciones del grupo y a un cover en clave cumbia de “Siguiendo la luna” de Los Fabulosos Cadillacs.

La tercera sorpresa y, sin dudas, uno de los momentos más esperados, fue el sorteo del auto 0 Km, un clásico de las fiestas de fin de año del Grupo Olmos. La afortunada esta vez fue Bianca Grilli, coordinadora del callcenter de Red BASA, quien fue la poseedora del número 0060, cifra que el azar de un sorteo realizado con los bolilleros modo Mundial la convirtió en nueva dueña del 0 Km.

Bianca Grilli, coordinadora del callcenter de Red BASA, ganó el 0 Km.

A modo de cierre formal de una fiesta que se extendió hasta bien entrada la madrugada, Raúl Olmos convocó a todo el holding del Grupo para el brindis final. Subieron al escenario el doctor Marcelo Carbone, vicepresidente del Grupo Olmos; el contador Lucas Olmos, director general de Finanzas del Grupo Olmos; la doctora Viviana Cescut, directora jurídica del Grupo Olmos; la contadora Marcela Vitale, directora contable del Grupo Olmos; Natalia Olmos, directora de Comunicación y Marketing del Grupo Olmos; Florencia Olmos, directora de Calidad; la doctora Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA; el contador Sebastián Rosende, gerente general de Nefra Medical Care; la doctora Alicia Canga, gerente general de Nefra Medical Care Latam; Pablo Britos, subgerente general de Evolución Seguros; Silvina Ussia, presidenta de Sofre Digital; el doctor Oscar Mendiz, director ejecutivo de la Fundación Favaloro; doctor Sebastián Defranchi, director médico de la Fundación Favaloro; Sonia Concina, presidenta de la Fundación Leandro Olmos; el doctor Ariel Sosa, dirección de gerenciamiento de la UOM; Facundo Pedrini, director de Crónica TV; Daniel Taito, director de Crónica de Comodoro Rivadavia, y Hugo Ferrer, director de La Opinión Austral.

El presidente del Grupo Olmos acompañado por la Dra. Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación y la Dra. Laura Favaloro, directora de relaciones institucionales, comunicación y desarrollo de fondos de la Fundación.

El doctor Marcelo Carbone dio el discurso final e invitó a todos a levantar las copas: “¡Qué linda fiesta que estamos teniendo! ¿Qué les pareció el primer video que vieron? Les quiero decir que ya está nominado a mejor corto corporativo de no ficción. Y escucharon bien, no ficción porque todos los logros que vieron son logros reales. Y también quiero decir que hemos reducido esos logros, porque si no iba a durar muchísimo más tiempo. Y esos logros sólo son posibles por todos ustedes, cada uno de ustedes es el motor silencioso que pone en marcha la gran maquinaria que es el Grupo Olmos. Todos los que estamos acá presentes y también los ausentes a lo largo de todo el país. Reitero, ustedes son el motor silencioso que mueve toda esta gigantesca maquinaria de 15.000 personas. Y ese motor es comandado por Raúl, a quien le vamos a hacer un agradecimiento en lo institucional y en lo personal. Hace 20 años que conozco a Raúl y les puedo asegurar que se desvela y se preocupa por cada movimiento de la empresa. Está detrás de cada decisión y es en definitiva quien guía cada uno de estos motores silenciosos que somos nosotros. Por eso, y estas son mis últimas palabras, un agradecimiento enorme para todos ustedes, para todas sus familias. Felicidades para todos. Levantemos nuestras copas y digamos todos juntos: ¡salud!”.

Raúl Olmos levanta la copa con el contador Lucas Olmos, director general de Finanzas del Grupo Olmos, Natalia Olmos, directora de comunicación y marketing del Grupo Olmos y la doctora Florencia Olmos, directora de calidad.