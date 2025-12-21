Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una historia protagonizada por un chico de ocho años conmovió a las personas en redes sociales: Bruno debió dejar el fútbol a raíz de una leucemia y su equipo barrial de Florencio Varela tuvo un gesto que quedó registrado en una filmación.

El nene ama este deporte y sueña con volver a correr detrás de la pelota. Hasta hace poco, lo hacía cada fin de semana con la camiseta de Vecinos Unidos, donde se destacaba como una de las piezas importantes del plantel que peleaba el campeonato. Lamentablemente, la rutina se interrumpió de manera abrupta: recibió el mencionado diagnóstico y dejó las canchas.

En diálogo con TN, José “Cuche” Caggiano, su profesor y una de las personas que más lo acompañó en este proceso, recordó: “Arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar, pero se sentía mal, como descompuesto. Al domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza. Lo llevaron a la guardia y ahí empezó todo”.

Luego de varios estudios, Bruno quedó internado. La confirmación médica resultó un golpe durísimo para la familia: leucemia. Desde ese momento, la vida cotidiana se transformó en una pelea constante, con tratamientos, sesiones de quimioterapia y, dos meses atrás, un trasplante de médula.

El donante fue su hermano, de apenas seis años, con una compatibilidad del 99,9%. “Es una locura, no toma dimensión de lo que hizo”, expresó Caggiano. En la actualidad, la recuperación avanza de manera gradual, con controles permanentes y una esperanza firme.

Un nene dejó el fútbol por leucemia y su equipo le llevó la copa

“Queremos creer que lo peor ya pasó y que pronto lo vamos a tener de vuelta jugando”, agregó. Durante todo el tratamiento, sus compañeros nunca se olvidaron de él. Vecinos Unidos continuó en el torneo y, hace pocos días, se consagró campeón.

Después de los festejos, apareció una propuesta sencilla, aunque cargada de emoción. “Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo más lindo fue la reacción de los chicos: con solo ocho años, todos estaban felices de compartir la copa con su compañero”, dijo el profe.

El plantel visitó su casa, le entregó el trofeo y le dedicó el título. La escena quedó grabada y el video empezó a circular en redes. En pocas horas, se volvió viral y generó una enorme cantidad de mensajes de apoyo. “La idea fue aprovechar la repercusión para ayudar y para concientizar”, explicó Caggiano.

Por un lado, colaborar con la familia, que pese a contar con obra social enfrenta gastos extra. Por otro, difundir la importancia de la donación de médula. “Mucha gente no sabe que es una simple extracción de sangre que puede salvar vidas”, señaló.