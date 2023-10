El hijo de la actriz Florencia Peña, Juan Otero, cumplió 15 años y decidió hacer una fiesta que se llevó a cabo en un salón de fiestas frente a Aeroparque. Horas previas a que comience la celebración y lleguen los invitados, habló con Ángel de Brito para “LAM”(América TV), e hizo un fuerte descargo con respecto a la gente que habla mal sobre él.

¿Qué dijo Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, sobre las personas que lo juzgan por celebrar sus 15?

En el móvil, también, se encontraba Florencia y Ángel le consultó: “¿Podes creer que haya tanta discusión por un cumple de 15?”. Ante esto, confesó “¿Cómo no lo voy a poder creer?, si en este país se discute todo”.

Luego, el conductor le preguntó: “¿Pero vos te lo tomas en chiste, no?”, y, la actriz aseguró: “Si me rigiera por las críticas no hubiera hecho nada”.

Por otro lado, Juan expresó: “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años, pero medio que ya aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala”.

Juan Otero reveló cuál es la famosa que tuvo prohibido el ingreso a su fiesta de 15

El joven deslumbró con un traje verde y, anteriormente, había confesado que “si su madre quería entrar, no podía ponerse nada de ese color”.

Además, en su momento, le confesó a Gerogina Barbarossa que “Marina Calabró no estaba invitada, ya que critico a su mamá por ser jueza de Got Talent Argentina”

Los polémicos dichos de Marina Calabró sobre Florencia Peña

En “Lanata sin filtro” (Mire Live), Marina comentó: “Mi única sugerencia, de espectadora, es que no sobreactúe la emoción. No necesita llorar cuando no hay lágrimas, ni reírse cuando no sale de las tripas. A veces, uno peca de exceso de remo con el programa para el que trabaja y con estar a la altura de lo que se espera de una”.

