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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este viernes el dato del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 (octubre-diciembre).

Según trascendió, hacia el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real de la economía argentina a lo largo del último año.

El informe previo, del tercer trimestre, registró una suba del 3,3% interanual y del 0,3% respecto al período anterior, lo que reflejó una recuperación moderada tras la caída entre abril y junio.

Con los resultados acumulados hasta ese momento, el Producto Bruto Interno suma un incremento del 5,2%.

EN ESTA NOTA indec PBI Producto Bruto Interno

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