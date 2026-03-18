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Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dados a conocer este miércoles respecto a la desocupación en la Argentina, mostraron una realidad preocupante para la ciudad de Río Gallegos, el único núcleo urbano medido en Santa Cruz.

En la capital provincial la desocupación trepó al 9,5% en el último cuatrimestre del año. En cantidad de personas, alrededor de 6 mil personas sin empleo. Es por lejos la más alta de la Patagonia.

A la capital de Santa Cruz le sigue el conglomerado Ushuaia – Río Grande (Tierra del Fuego) con 6,6 por ciento; Rawson – Trelew (Chubut) con 5,4 por ciento; y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly con 4,7 por ciento.

La búsqueda de empleo no distingue edad ni géneros.

La subocupación en Río Gallegos también dice mucho de la actualidad, es del 4,9 por ciento; mientras que llega al 18,2 por ciento la cantidad de personas ocupadas que buscan otro empleo (unas 12 mil personas), también por encima de la media nacional que es del 17 por ciento.

Si se compara con el segundo cuatrimestre del 2025, la desocupación en Río Gallegos se situó en un 6,2%, mostrando una reducción respecto al 7,1% registrado a fines de 2024. Es decir, en diciembre pasado el salto fue de casi 3 puntos porcentuales respecto a mitad del 2025.

Un dato nada menor, es que la desocupación en Río Gallegos es una de las más altas del país. De hecho, iguala la línea de partidos del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata que también tienen 9,5 por ciento de desocupación.

De izquierda a derecha: Actividad, Empleo, Desocupación, Ocupados demandantes de empleo, Subocupación, Subocupación Demandante, Subocupación no Demandante.

El número se respalda por lo que se ha informado en los últimos meses. El año pasado, un informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales advertía que entre enero de 2024 y junio de 2025 se habían destruido cerca de 26.000 empleos formales en la Patagonia. En Santa Cruz, la crisis de los hidrocarburos convencionales y la paralización de las represas (hoy próximas a reactivarse una de ellas), además del cierre diario de comercios por la caída del consumo, generaron una pérdida de empleo que no tiene registros ni siquiera en pandemia.

Datos generales

Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,0%; y la tasa de desocupación (TD), es decir, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,5%.

A partir de las cifras se proyecta que casi 1,7 millones de personas con falta de trabajo durante ese período.

Cabe remarcar que el dato se releva del mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.

En términos interanuales, la tasa de desocupación también mostró un aumento. En el mismo trimestre de 2024 había sido de 6,4%, lo que marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales.