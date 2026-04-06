El presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Reynaldi, a cargo del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan propuso realizar una inspección ocular sobre el submarino ARA Santa Cruz, unidad gemela que hoy permanece en proceso de desguace en el astillero Tandanor.

La iniciativa se conoció durante la novena audiencia del proceso, en la que el magistrado informó a las partes sobre gestiones realizadas para avanzar en la investigación técnica. La medida busca aportar elementos concretos sobre la estructura, los sistemas y posibles fallas vinculadas al tipo de embarcación involucrada en la tragedia de 2017.

La Opinión Austral realiza una cobertura del desarrollo del juicio, siguiendo de cerca cada una de las audiencias y las novedades del proceso.

Una recorrida en Tandanor que abrió una nueva línea de análisis

Reynaldi relató que el pasado 31 de marzo se presentó en las instalaciones de Tandanor con el objetivo de contactar a representantes de la empresa alemana ThyssenKrupp, responsable de la construcción de los submarinos TR-1700. Sin embargo, no logró establecer comunicación hasta el momento.

En ese contexto, surgió la posibilidad de recorrer el ARA Santa Cruz, lo que derivó en una observación directa de aspectos técnicos del buque. El juez describió la experiencia ante las partes y planteó su utilidad para el proceso judicial.

El ARA Santa Cruz está en los astilleros de Tandanor desde el año 2014. FOTO: AFP.

“Me tiré al piso y pude ver lo que era un balcón de batería, las conexiones eléctricas que salen desde ahí”, afirmó durante la audiencia. También indicó que pudo identificar la cañería que conduce al tanque de snorkel y los recodos propios del sistema, puntos donde —según explicó— pueden generarse acumulaciones que deriven en deterioros o filtraciones.

El magistrado señaló que la inspección resultó “fructífera” desde el punto de vista personal y consideró que podría ser relevante en caso de que las partes insistan con la realización de pericias técnicas.

El ARA Santa Cruz, en proceso de desguace

El submarino ARA Santa Cruz, gemelo del ARA San Juan, permanece fuera de servicio desde 2014, cuando ingresó a Tandanor para una reparación de media vida que nunca se completó. Desde entonces, la nave no volvió a navegar.

En 2019, la Armada Argentina rescindió el contrato de reparación y el buque quedó definitivamente fuera de operación. Según lo informado en el juicio, actualmente se encuentra en proceso de desguace y podría ser vendido como chatarra en el corto plazo.

Reynaldi advirtió sobre esta situación al momento de proponer la medida: existe la posibilidad de que el desmantelamiento avance de manera inmediata, lo que podría impedir futuras inspecciones.

El juez Mario Reynaldi ingresó al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor para entender al submarino AR San Juan. FOTOT: AFP.

“Ante la eventualidad de que se tomara una medida de forma inmediata”, explicó, decidió realizar la visita y sugirió a las partes evaluar una inspección formal durante el mes junio, antes de que el proceso de desguace avance.

Qué busca la Justicia con la inspección

El objetivo de una eventual inspección ocular es permitir que jueces, fiscales, querellantes y defensas observen de manera directa las características estructurales y técnicas de un submarino del mismo tipo que el ARA San Juan.

En el juicio, una parte central del debate gira en torno a sistemas críticos, como las baterías, las válvulas y los circuitos eléctricos. En ese sentido, Reynaldi precisó que durante su recorrida no encontró la válvula E-19 —mencionada en múltiples testimonios— porque fue retirada, aunque sí pudo ver las cañerías vinculadas a ese sistema.

El Ara San Juan llega a Mar del Plata en 2014 para las pruebas de mar e inmersión en la etapa final de alistamiento en 2014. Fue escoltado por los submarinos ARA “Salta” y ARA “Santa Cruz”.

La posibilidad de analizar físicamente estos elementos podría aportar claridad sobre los mecanismos que se discuten en las audiencias, especialmente en lo referido al ingreso de agua, fallas eléctricas y condiciones operativas.

Una etapa clave del juicio por el ARA San Juan

La propuesta del juez se da en una fase del juicio marcada por testimonios técnicos y reconstrucciones detalladas. El proceso, que se desarrolla en Río Gallegos, busca determinar responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada: Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo.

La incorporación de una inspección ocular sobre el ARA Santa Cruz podría convertirse en un elemento determinante dentro de esta etapa, al ofrecer una referencia concreta sobre el funcionamiento real de los submarinos involucrados en la causa.

Por el momento, la propuesta quedó a consideración de las partes, que deberán definir si avanzan con la medida en las próximas audiencias.