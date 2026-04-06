La fuerte discusión entre Pincoya y Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue teniendo consecuencias; tras el escandaloso enfrentamiento que incluyó empujones y escupitajos, la producción del reality, conducido por Santiago del Moro, decidió aplicar una triple sanción contra la jugadora chilena.

En un comunicado dentro de la casa, la voz de Gran Hermano fue tajante al referirse a lo ocurrido, calificando su comportamiento como “lamentable” y “penoso”; aunque mencionó que ambas participantes tuvieron actitudes polémicas durante el cruce, la producción remarcó que, Pincoya, “superó todo tipo de límite”.

Como parte de la sanción, el dueño de la casa le impuso tres medidas que impactan, directamente, en su juego: quedó automáticamente nominada para la próxima placa, no podrá votar en la siguiente gala y, tampoco, participará en la prueba por el liderazgo.

“Ya formas parte de la placa de la semana que viene, no podes nominar ni participar de la prueba del liderazgo; esa es mi decisión”, le comunicó Gran Hermano a Pincoya.

La decisión marca un antes y un después en la convivencia, en una casa donde los conflictos escalan rápidamente y, las consecuencias, pueden ser determinantes para el futuro de los participantes.

Por otro lado, Tamara no recibió ningún tipo de castigo, ya que la producción logró determinar que no tuvo ningún compartimiento que viole las reglas; esto se debe a que la chilena acusó a su compañera de tirarle una taza de café hirviendo, pero, las imágenes, mostraron otra cosa.

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