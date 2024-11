Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, afirmó que la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, no será un tema prioritario para el Máximo Tribunal.

En su primera entrevista en más de 20 años de pertenencia a la Corte, Maqueda señaló que no se dará tratamiento preferencial a la causa contra CFK. No obstante, aclaró que, antes, la Cámara de Casación Penal debería admitir el recurso extraordinario que la defensa de la exmandataria tiene previsto presentar o, en su defecto, si optan por un recurso de queja.

Durante su visita a Córdoba, su provincia natal, para participar de un homenaje por los 30 años de la reforma constitucional, Maqueda explicó al diario La Voz: “No se fijan prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente tiene que ver con la complejidad de las causas el momento que se elige para que las causas puedan salir”.

Y añadió: “Además el trámite: si está trabado o no. Explicaba que, a pesar de que los medios de comunicación transmiten que va a resolver la Corte, la realidad es que la que acaba de fallar es la Cámara de Casación Penal”.

Destacó que “ahora, los apoderados legales de Cristina Kirchner tendrán la oportunidad de presentarse ante la misma cámara con un recurso extraordinario. Y su mismo nombre lo dice: el recurso extraordinario no es un recurso simple, ni tampoco es parte del sistema recursivo normal”.

“Un recurso extraordinario tiene que demostrar que hay causa federal que, en el lenguaje simple, sería donde hay un tema constitucional por el cual agraviarse, y sobre el cual la Corte se tiene que dedicar a ver ese tema. O tiene que haber una arbitrariedad muy grande. Si eso sucede, la Cámara que se expidió, que es la que tiene el expediente en este momento y que es la que acaba de pronunciarse, decidirá si abre el recurso extraordinario. Y si esto va a la Corte”, dijo magistrado.

En ese tenor, explicó que el hecho de que Cristina Kirchner sea expresidenta “no lo hace extraordinario en sí mismo” y aclaró que tiene que haber una causa federal o una grave arbitrariedad.

“Y la tienen que detectar los mismos jueces que han fallado ahora. Y si ellos llegan a decir: ‘No hemos encontrado ni causa federal ni arbitrariedad para conceder el recurso extraordinario’, y lo niegan, está la posibilidad de que se recurra a la Corte en forma directa, como se llama, a través de lo que se denomina un Recurso de Queja. Todo eso lleva mucho tiempo”, esbozó.

El juez detalló que un recurso de este tipo la Corte lo recibe en la mesa de entrada, después lo gira a una secretaría (en este caso la N° 3, que es la Penal), y esa secretaría lo tiene que estudiar “en el orden de las causas que tiene, y tiene que hacer un informe previo, y después empieza a girar por las vocalías de los cinco miembros, en este caso cuatro. Todo para que se estudie si es admisible o no”.

Mientras tanto, la condena de CFK se mantendrá en esta condición. Al no ser un fallo firme, la exjefa de Estado conserva su libertad y podría postularse para las elecciones legislativas del próximo año.

“Ya se expidió el último tribunal penal de la Nación. Porque la Cámara de Casación es el último tribunal, vendría a ser la tercera instancia. La primera es el juez, la segunda es la cámara o el tribunal oral en este caso, y después ha venido la Cámara de Casación. Esta sentencia ya ha sido vista por tres jueces y dos tribunales como mínimo”, declaró a La Voz, pero aclaró: “No conozco la causa. Y si la conociera tampoco hablaría”.

Por otro lado, y a punto de cumplir 75 años en diciembre, Maqueda se refirió a su “jubilación anticipada” anunciada por el gobierno, algo que lo sorprendió.

“Me enteré por los medios. Estaba trabajando, fue en marzo de este año. Lo que pasa es que no es habitual, porque generalmente en la Corte no se ha notificado a nadie que cuando cumpla 75 años se tiene que ir. Eso fue lo que llamó la atención. Faltaban nueve, diez meses para que me jubilara y no tenía decisión”, afirmó.

Finalmente, el juez expresó su deseo respecto a los futuros integrantes de la Corte. Cabe recordar que el gobierno propuso al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Esperemos que este tiempo, desde ahora hasta que me jubile, el Senado puede tratar los pliegos de las personas que han sido propuestas por el Presidente de la Nación”, cerró.

