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El karate de Santa Cruz volvió a destacarse a nivel internacional. Durante el último fin de semana, la delegación de la Asociación Shotoyuku Santa Cruz (ASYSC) participó de la 4.ª Copa Samurai, organizada por el Dojo Samurai de Puerto Natales, Chile, con una importante actuación de sus cuatro escuelas: Atlético Boxing Club, Samurai RG, Club Social y Deportivo Independiente y Club Boca Río Gallegos.

Los representantes santacruceños demostraron el nivel técnico, la disciplina y el trabajo sostenido que caracteriza a la asociación, con múltiples primeros, segundos y terceros puestos en las modalidades de Kata y Kumite, tanto en las categorías formativas como en las divisiones de adultos.

Uno de los equipos con mayor cantidad de resultados destacados fue el del Dojo Atlético Boxing Club. Entre sus representantes, Octavio Quintana y Dana Salazar se consagraron campeones en Kumite, mientras que Vladek Vulich obtuvo el primer puesto en esa modalidad y el segundo en Kata. Eliel Silva también subió al podio con un segundo lugar en Kumite y un tercero en Kata.

A estos resultados se sumaron los terceros puestos de Thomas Trevotich en Kumite, José Fermín Luna en Kata, y Fernanda Aylén Luna y Jazmín Uribe en Kumite. En adultos avanzados, Denise Oriana Canchi consiguió el primer puesto en Kumite y el segundo en Kata, mientras que Héctor Javier Avilés y Alcides Luna se consagraron campeones en Kumite.

El desempeño colectivo también fue sobresaliente: el equipo de Kata de 12 a 15 años, integrado por Fernanda Aylén Luna, Thomas Trevotich y José Fermín Luna, alcanzó el primer puesto. Además, los conjuntos de 9 a 11 años y adultos finalizaron terceros.

Por su parte, el Dojo Samurai RG, con sede en el Centro Chileno de Río Gallegos, aportó una importante cantidad de medallas. Entre sus principales resultados sobresalieron los títulos de Juan Cruz Michelini e Izana Aquino, quienes obtuvieron el primer puesto tanto en Kata como en Kumite. También se consagraron campeones en sus respectivas modalidades Emma Novelli, Nahuel Valdez, Luis Nahuel Montenegro, Lautaro Lima, Ignacio Michelini y Tamara Reynares, con diferentes combinaciones de resultados en Kata y Kumite.

Otros representantes, como Ivana Estefanía Acosta, Constanza Soto, Berenice Camporro, Xiomara Barria y Lautaro Hueicha, también alcanzaron posiciones de podio. En las pruebas de Kata por equipos, Samurai RG consiguió el primer puesto en la categoría de 5 a 8 años, dos podios en la división de 12 a 15 años y el segundo lugar en adultos.

La participación santacruceña se completó con los representantes del Club Social y Deportivo Independiente de Río Gallegos, donde Imanol Basanta obtuvo el segundo puesto en Kumite y Enzo Burlikowsky alcanzó el tercer lugar en Kata y el segundo en Kumite. Ayrton Dopazo también finalizó tercero en Kumite, mientras que Thiago Arismendi y Gustavo Ruiz lograron segundos puestos en Kata. En la competencia por equipos de 5 a 8 años, el conjunto integrado por Tonelli, Burlikowsky y Arismendi se quedó con el segundo lugar.

En tanto, el Dojo Club Boca Río Gallegos también tuvo presencia en el podio. Benicio Salcedo obtuvo el tercer puesto en Kumite, mientras que Daniel Horacio Camporro se consagró campeón en Kata, sumando nuevos resultados positivos para la asociación.

Más allá de las actuaciones deportivas, la ASYSC tuvo un papel central en la organización técnica del certamen. Su cuerpo arbitral estuvo a cargo de la fiscalización del torneo, bajo la dirección del juez jefe, Sensei Héctor Fabián Camporro, 5.º Dan JKA. Participaron también los senseis Francisco Paillan y Mariano F. Camporro, ambos 4.º Dan JKA, junto con Daniel H. Camporro, Iago Montenegro, Héctor Avilés, Lautaro Lima, Denise Canchi, Alcides Luna, Nahuel Montenegro y Tamara Reynares.

Desde la dirección técnica provincial destacaron el compromiso de los profesores, los alumnos, las familias y las instituciones que acompañan el desarrollo del karate en Santa Cruz. Asimismo, expresaron un agradecimiento especial a los organizadores de la Copa Samurai y al Sensei Miguel Díaz, quien facilitó el alojamiento de la delegación para hacer más accesible el viaje. También reconocieron la colaboración de Claudia, mamá de Lautaro Lima, y de otra madre integrante de la comunidad del Dojo Samurai RG, por su labor voluntaria en las mesas y tareas de fiscalización durante el torneo.

Con la Copa Samurai como uno de los principales compromisos de la temporada, la asociación ya se prepara para sus últimas actividades del año. Los días 13 y 14 de noviembre está prevista la visita del Sensei Cristian Salvemini, 6.º Dan JKA e integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, quien compartirá sus conocimientos con los practicantes de la región. Posteriormente, se realizará el segundo examen anual de graduación de la asociación.

De esta manera, la Asociación Shotoyuku Santa Cruz continúa fortaleciendo el crecimiento del karate provincial, combinando formación, competencia y capacitación, y llevando el nombre de Río Gallegos y de Santa Cruz a distintos escenarios de la Patagonia.