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El Monumental será escenario de una jornada especial que comenzará varias horas antes del partido. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el line up de artistas que participarán de la celebración preparada para despedir a Messi.

La apertura de la jornada está prevista para las 17:30, con la participación de Un Poco de Ruido y una banda en vivo. A partir de allí se sucederán distintos shows hasta el comienzo del encuentro entre Argentina y Benín.

La agenda incluye las presentaciones de Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis. También habrá momentos de animación a cargo de Un Poco de Ruido.

El Himno y el partido

A las 20 llegará uno de los momentos centrales de la jornada: el Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, antes del comienzo del encuentro.

Argentina se enfrentará con Benín en el último partido de esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de golear 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso.

El encuentro tendrá como árbitro al chileno Fernando Véjar, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Messi, protagonista de una noche histórica

Más allá del resultado, el partido estará marcado por la despedida de Lionel Messi. El capitán anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección argentina después de 21 años.

Durante su trayectoria con la Albiceleste, Messi conquistó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, disputó 207 partidos, convirtió 122 goles y registró 66 asistencias.

La jornada en el Monumental buscará acompañar ese momento con una celebración que se extenderá hasta después del partido.

Shows después del partido

La programación continuará una vez finalizado el encuentro. Durante el entretiempo está previsto un show de Gaspar Benegas.

Para el cierre de la noche habrá un espectáculo de drones y fuegos artificiales, seguido por las presentaciones de La Sole y Ulises Bueno.

La organización también anticipó un espectáculo sorpresa para ponerle el broche final a una jornada que tendrá como figura central al capitán argentino.

La agenda completa de la despedida de Messi

17:30: apertura, Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17:40: Sebastián Mendoza.

17:50: Román El Original.

18:00: Amar Azul.

18:10: Santi Cairo.

18:20: Q’Lokura.

18:40: animación de Un Poco de Ruido.

19:00: Damas Gratis.

20:00: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

20:00: Argentina vs. Benín.

Entretiempo: show de Gaspar Benegas.

22:03: drones y fuegos artificiales.

22:10: show de La Sole.

22:15: show de Ulises Bueno.

22:30: espectáculo sorpresa.

La última noche de Messi con la Selección tendrá así una agenda que irá mucho más allá de los 90 minutos. El Monumental se prepara para despedir al futbolista que durante más de dos décadas convirtió su historia con la camiseta argentina en una de las más importantes del fútbol mundial.