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La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso de la fecha FIFA ante Benín, pero todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi. El capitán tendrá su gran despedida del seleccionado en el estadio Monumental, luego de anunciar el pasado 31 de agosto su retiro de la camiseta argentina.

La carta de puño y letra con la que Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

A lo largo de 21 años, el rosarino construyó una historia inédita con la Albiceleste. Conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, convirtió 122 goles y aportó 66 asistencias en 207 partidos.

El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro será el chileno Fernando Véjar, mientras que José Cabero estará a cargo del VAR.

Cómo llega Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de dos contundentes victorias en esta fecha FIFA. El miércoles pasado goleó 4-0 a Bolivia y el sábado superó 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a inconvenientes logísticos para llegar al país.

De cara al partido ante Benín, Scaloni analiza una formación con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Benín, el rival de la despedida

El seleccionado africano llega después de disputar dos partidos por la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Igualó 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania.

Gernot Rohr sería el encargado de dirigir al equipo que saldrá al campo de juego del Monumental para enfrentar a la Argentina en una noche que quedará marcada por el homenaje a Messi.

Prestianni: “Duro y lindo a la vez”

Uno de los futbolistas argentinos que habló sobre la despedida fue Gianluca Prestianni. El delantero del Benfica reconoció que todavía no es plenamente consciente de lo que significa tener tan cerca el retiro internacional del capitán.

El joven atacante, que convirtió ante Burkina Faso, también destacó el significado personal de formar parte de la Selección mayor después de haber recorrido distintas categorías juveniles.

Música y shows para una noche histórica

La Asociación del Fútbol Argentino preparó una extensa programación para acompañar la despedida de Messi. Las actividades comenzarán por la tarde y se extenderán después del partido.

La apertura está prevista para las 17:30 con la participación de Un Poco de Ruido y distintos artistas. Durante la previa pasarán por el escenario Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis.

A las 20 será el momento del Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

Luego del encuentro habrá nuevos espectáculos. Está prevista la presentación de Gaspar Benegas durante el entretiempo y, para el cierre, habrá un show de drones y fuegos artificiales, seguido por las actuaciones de La Sole y Ulises Bueno. La noche finalizará con un espectáculo sorpresa.

Argentina-Benín: todos los datos

Partido: Argentina vs. Benín

Competencia: Amistoso internacional

Estadio: Monumental

Hora: 20

TV: TyC Sports y Telefe

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

Formación

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.