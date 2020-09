El maquinista de la Tragedia de Once admitió que anuló los frenos del tren

La defensa de Marcos Córdoba, el motor man que conducía la formación del tren Sarmiento que desencadenó en la denominada Tragedia de Once, presentó un documento en el que el maquinista reconoce haber anulado el dispositivo de freno.

Fue luego de una entrevista que mantuvo el imputado con una psicóloga y una trabajadora social a través de Zoom. “Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”, aseguró Córdoba.

Marcos Córdoba, conductor del tren Sarmiento que desencadenó en la Tragedia de Once.

Según indicó el medio Infobae, la entrevista fue solicitada por la Fiscalía de Ejecución, a cargo de Guillermina García Padín, y ordenada por el juez de Ejecución Penal Jorge Luciano Gorini como respuesta a un pedido de la abogada Valeria Corbacho para que se le conceda a Córdoba la libertad condicional.

Una parte del documento presentado fue publicado por el abogado Gregorio Dalbón en su cuenta de Twitter.

Deben liberarlos. Juzgar a los Jueces y destituirlos sin jubilación. Luego hacerles daños y perjuicios. Los familiares de ONCE ahora saben la VERDAD. Córdoba dijo que fue responsable y desconectó el FRENO! TODO NULO. Llegó LA VERDAD! https://t.co/otJh7w3BHq pic.twitter.com/JS9iE4dgAj — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 14, 2020

Dalbón además apuntó, en declaraciones por Radio 10, que "no se le pueden cargar las muertes a ningún funcionario publico ni a ningún empresario", y agregó que si "Córdoba no hubiera anulado ese freno el hecho no se hubiera producido".

"Ese acto que hace Marcos Córdoba y que reconoce, hace que reconozca su responsabilidad por anular ese freno para descansar la mano", remarcó el abogado.

En febrero se cumplieron ocho años del hecho que terminó con 52 fallecidos y más de 600 heridos, en la terminal porteña de la Línea Sarmiento. Familiares de las víctimas volvieron entonces a reclamar justicia y que las 21 condenas sean ratificadas por la Corte Suprema