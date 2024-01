Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La banda argentina de indie rock, El mató a un policía Motorizado formará parte de Everyone’s Getting Involved, un álbum tributo a Talking Heads.

El proyecto se anunció por primera vez el mes pasado cuando A24 Music – el sello de la famosa compañía de cine- confirmó que el álbum estaba en el horizonte , con 16 artistas que compartían sus propias versiones de los clásicos de Talking Heads. Entre ellos destacan Miley Cyrus, Paramore, The National y Lorde.

El disco surge como celebración del reciente relanzamiento Stop Making Sense, el concierto documental de Jonathan Demme, que en 2023 fue reeditado en 4K. Además, está pensado para presentar la música de Talking Heads a una nueva generación de fans, así como ofrecer una nueva interpretación de sus temas para fanáticos de toda la vida.

El nuevo LP cuenta con versiones de las canciones que quedaron en la película, interpretadas por diferentes bandas y artistas. Entre ellas, destaca la participación de El Mató a un Policía Motorizado, la banda de indie platense liderada por Santiago Motorizado que forma parte de este nuevo disco.

Los artistas que forman parte de este disco

Uno de los primeros artistas confirmados como participantes fueron los íconos del pop-punk estadounidense Paramore, a quienes se confirmó que lanzarían una versión de ‘Burning Down The House‘ como parte de la banda sonora.

El trabajo cuenta también con la participación de Miley Cyrus, The National, Lorde, BadBadNotGood, Blondshell, The Cavemen, Chicano Batman feat. Money Mark, DJ Tunez, Girl in Red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Teezo Touchdown y Toro y Moi.

Según un comunicado de prensa, las 16 canciones que forman parte del LP “ofrecerán perspectivas frescas y enfoques únicos de canciones que los fanáticos de toda la vida han conocido de memoria durante décadas”. El primer adelanto del disco se estrenó hoy y es la versión de Paramore de “Burning Down the House”.