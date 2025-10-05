Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que José Luis Espert confirmara en un comunicado su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado, el presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales y afirmó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país”.

Cabe recordar que Espert señaló en su cuenta de X que puso a disposición su renuncia a la candidatura y que el jefe de Estado decidió aceptarla, como también denunció: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

En la misma plataforma, Milei replicó el mensaje del economista y destacó: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo“.

En consonancia con lo expresado por Espert, aseveró que se trata de una “causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”. Para finalizar, el primer mandatario sentenció: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

