Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado y pese a haber afirmado el pasado 3 de octubre que no se bajaría de su candidatura, José Luis Espert confirmó este domingo su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Además de oficializar su salida, denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

En un extenso mensaje publicado en X y titulado “Por la Argentina, doy un paso a un costado”, el economista expresó: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, y agregó: “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”.

Para Espert, “esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”. A continuación, sumó: “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

En otro tramo de su descargo, sostuvo que “el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, y deseó “que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

A su vez, se dirigió a los referentes de La Libertad Avanza: “No se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”. Cerró con la siguiente frase: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Leé más notas de La Opinión Austral