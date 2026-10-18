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Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores después del fuerte golpe que sufrió durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión ósea en el maxilar y, tras la operación, publicó una imagen desde el hospital con un mensaje que generó alivio entre los hinchas.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el guardameta de 34 años en su cuenta de Instagram.

En la fotografía, Martínez aparece acostado en la camilla de la habitación del hospital, con una leve hinchazón en la zona afectada y tres dedos levantados en una de sus manos. La publicación fue una señal positiva después de la preocupación que generó el impacto y la posterior salida del campo de juego.

La lesión se produjo durante el partido entre Chelsea y Everton, cuando Martínez protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

La gravedad de la situación quedó en evidencia durante la atención médica. El arquero recibió asistencia durante aproximadamente ocho minutos dentro del campo de juego y luego fue retirado del Hill Dickinson Stadium en una camilla, inmovilizado y con suministro de oxígeno.

Tras abandonar el estadio, el futbolista fue trasladado de inmediato a un hospital, donde se evaluó la lesión y posteriormente se realizó la intervención quirúrgica.

A pesar de la preocupación inicial, el propio Martínez confirmó que la operación salió bien y transmitió optimismo respecto de su recuperación.

Cuánto tiempo estará sin jugar el Dibu Martínez

Según las estimaciones iniciales, el arquero necesitaría alrededor de 40 días para recuperarse de la lesión en el maxilar. Ese período lo dejaría fuera de los próximos compromisos del Chelsea y también condicionaría su disponibilidad para la Selección argentina.

De acuerdo con el calendario mencionado, Martínez no estaría disponible para los encuentros del combinado nacional frente a Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.

Su evolución durante las próximas semanas será clave para determinar cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y estar nuevamente a disposición de sus equipos.

El mensaje de Mandinha Martínez para llevar tranquilidad

Antes de que el arquero compartiera su fotografía desde el hospital, su esposa, Mandinha Martínez, también utilizó las redes sociales para transmitir tranquilidad y agradecer las muestras de apoyo recibidas.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, escribió en una historia de Instagram.

Las palabras de Mandinha y la posterior publicación del propio futbolista llevaron alivio a los hinchas argentinos, que siguieron con preocupación las novedades sobre su estado de salud.

Ahora, el objetivo del Dibu Martínez será completar la recuperación sin apurar los plazos y regresar a las canchas en las mejores condiciones. Su mensaje desde el hospital dejó una señal alentadora: la operación salió bien y el arquero ya piensa en volver.