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El papa León XIV visitó este lunes por la tarde la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, donde mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo, entre ellos sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

En el Auditorio San Juan Pablo II del Edificio San José (Campus papa Francisco), el Sumo Pontífice recordó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El papa León XIV participó de un encuentro con empresarios, sindicalistas, trabajadores y movimientos sociales en la UCA.

“Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina”, expresó al inicio de su discurso. En ese marco, hizo hincapié en la importancia de que el trabajo contribuya a construir la realidad social a través del compromiso colectivo. Al respecto, subrayó que “el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social“.

Asimismo, planteó la necesidad de “crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador”. Y advirtió que “no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

Frente a las transformaciones económicas y tecnológicas, alertó que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

Otro de los ejes de su mensaje fue el desempleo. Sobre este punto, aseveró que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

En materia de justicia social, afirmó: “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”. También destacó el papel de las organizaciones populares y de quienes se desempeñan en la informalidad: “Los movimientos populares y los trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”.

En esa línea, reconoció el esfuerzo de la sociedad argentina y manifestó que “es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común”.

Inteligencia artificial y empleo

El papa abordó igualmente los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) y alertó que su avance, junto con la automatización sin regulación, puede poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y convertirse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

Ante este escenario, sostuvo que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.

Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). Foto: REUTERS

En un mensaje dirigido a las autoridades gubernamentales, recalcó que “los poderes públicos deben velar para que esto no suceda“. Además, calificó de “insustituible” el compromiso de los gobiernos en la implementación de políticas estables que apunten al pleno empleo y la inclusión social.

Por último, aclaró cuál debe ser el rol del Estado en esta tarea: “El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios, manteniendo el poder regulador para el bien común”.

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