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Un joven de 25 años fue detenido el domingo por intentar atravesar el dispositivo de seguridad dispuesto para la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Tras su aprehensión, la Justicia ordenó allanar su vivienda, donde los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y una importante cantidad de elementos de comunicación e identificaciones apócrifas.

El procedimiento inicial estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes interceptaron al sospechoso en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, en las inmediaciones del escenario donde el Sumo Pontífice encabezó la ceremonia religiosa.

Según informaron fuentes policiales, el hombre circulaba en una motocicleta con patente y credenciales falsas. También llevaba balizas policiales y distintos dispositivos de comunicación, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, con la Secretaría N.º 2 de Gonzalo Mendieta, personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal trasladó al detenido a la sede de esa dependencia.

Los efectivos incautaron 43 equipos de trunking, radios, baterías, cámaras corporales y dispositivos electrónicos.

Armas, credenciales falsas y 43 equipos de comunicación

A partir de las medidas judiciales, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en Palermo. Allí, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres.

Entre los elementos encontrados también había una credencial apócrifa con la inscripción “enlace Vaticano”, a nombre del detenido; bases de cargadores HT, baterías, radios y equipos de radiofrecuencia.

Durante el allanamiento en Palermo, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros y municiones.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de 43 equipos de trunking. Además, incautaron una chapa y una placa de jerarquía policial, una patente con una inscripción alusiva a radioaficionado y dos cámaras corporales.

El operativo también permitió secuestrar tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Intervención de áreas especializadas

El allanamiento contó con la participación de distintas divisiones de la Policía Federal. El Departamento Brigadas de Explosivos trabajó con canes detectores para inspeccionar el inmueble.

En tanto, el Departamento Técnico del Cibercrimen realizó una pericia “de visu” sobre los dispositivos informáticos, mientras que la División Unidad Búsqueda de Evidencia llevó adelante el levantamiento de rastros y otras diligencias técnicas.

El implicado utilizaba credenciales falsas.

Las tareas incluyeron revisiones de especialistas químicos, trabajos de planimetría y registros fotográficos y audiovisuales. Por su parte, la División Operaciones Técnicas Especiales se encargó de retirar los dispositivos de comunicación.

La investigación quedó caratulada como “Intimidación Pública y Falsificación de Documento Público”. Todos los objetos secuestrados permanecen a disposición de la Justicia.