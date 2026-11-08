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El papa León XIV ya está en la Argentina. El pontífice arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, en el inicio de una visita que se extenderá durante cuatro días y tendrá actividades en distintos puntos del país.

El presidente Javier Milei y el Papa León XIV se saludaron en Aeroparque.

La llegada estuvo acompañada por la interpretación del Himno Nacional Argentino, como parte de los honores preparados para darle la bienvenida al Santo Padre. También se realizó un cordón de honor a cargo del Regimiento de Artillería 1, con participación de representantes de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea.

Durante la bienvenida, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Uno de los momentos especiales de la recepción fue protagonizado por chicos de la Iglesia San José, quienes se acercaron para entregarle flores al pontífice y darle la bienvenida a la Argentina.

Niños de la Iglesia San José le hicieron entrega de ofrendas florales.

El traslado del Santo Padre y su comitiva oficial estuvo a cargo de Aerolíneas Argentinas, que dispuso un Boeing 737 MAX 8 para el vuelo AR1091, con destino al Aeroparque metropolitano.

La visita genera expectativa en todo el país, no solo por la presencia del actual jefe de la Iglesia católica, sino también por el significado que tiene su llegada después del pontificado de Francisco. Días atrás, durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hacia Montevideo, León XIV fue consultado sobre si su paso por la Argentina representaba un homenaje a su antecesor.

«Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría», respondió.

Una agenda de cuatro días en Argentina

Durante su estadía, León XIV desarrollará una intensa agenda pastoral e institucional que incluirá encuentros con autoridades, actividades con jóvenes y sectores vulnerables, celebraciones religiosas y una misa multitudinaria en Córdoba.

El recorrido también contempla actividades en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país, y encuentros con representantes de la Iglesia y distintas comunidades.

La visita estará acompañada por un amplio operativo de seguridad en los distintos puntos que formarán parte de su recorrido. Se prevén restricciones de circulación, cortes de tránsito y controles especiales en los alrededores de los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales y religiosas.

La agenda de León XIV para este domingo

Tras su llegada a Buenos Aires, el pontífice tiene previstas distintas actividades protocolares durante la tarde de este domingo.

El cronograma contempla una visita al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza que lleva su nombre. Posteriormente, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Luego continuará su recorrido hacia el Palacio Libertad.

El cronograma previsto para este domingo es el siguiente:

17:00: visita al monumento al general José de San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18:30: visita al Palacio Libertad.

La llegada de León XIV marca el comienzo de una visita significativa para la comunidad católica argentina. Se trata del primer viaje de un pontífice al país en 39 años, desde que Juan Pablo II visitó la Argentina en 1987.