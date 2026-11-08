EN VIVO | ¡Bienvenido, León XIV! El Papa ya está en la Argentina

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El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina. El Sumo Pontífice arribó a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo.

El presidente Javier Milei lo recibió en el aeropuerto y, posteriormente, ambos tienen previsto reunirse en la Casa Rosada. Como señal de bienvenida, las campanas de las iglesias de todo el país sonaron al momento de su llegada.

El arribo del Santo Padre marca un momento especial para los fieles y la comunidad católica, que siguen de cerca cada instante de su presencia en territorio argentino.