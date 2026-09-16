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El Parque Nacional Los Glaciares realizará este viernes 18 de septiembre una charla abierta a la comunidad para abordar la situación y las estrategias de conservación del huemul, uno de los principales exponentes de la fauna de los bosques andino-patagónicos.

La actividad, denominada “Hablemos del Huemul en el Parque Nacional Los Glaciares”, se desarrollará a las 18:00 horas, de manera puntual, en el Centro de Visitantes Ceferino Fonzo, ubicado sobre la Ruta Provincial 41, antes del acceso a El Chaltén, en la Zona Norte del Parque Nacional.

Durante el encuentro se presentará la actualización del Plan de Acción para la conservación del huemul, además de las estrategias que se encuentran en desarrollo dentro del área protegida.

El huemul se encuentra categorizado como “En Peligro”.

La charla estará a cargo de personal técnico de la Dirección Regional Patagonia Austral (DRPA) y del Parque Nacional Los Glaciares. Según se informó, próximamente la propuesta también se replicará en la ciudad de El Calafate.

Un plan que se actualiza

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo endémico de los bosques andino-patagónicos y se encuentra categorizado como “En Peligro” (EN) debido al reducido tamaño de sus poblaciones, su tendencia decreciente y una distribución geográfica fragmentada.

En el Parque Nacional Los Glaciares se implementan desde 2014 acciones específicas destinadas a su conservación, organizadas a través de un Plan de Acción.

Este programa se actualiza periódicamente y forma parte del Plan Nacional de Conservación y Recuperación del Huemul de la Administración de Parques Nacionales.

El huemul habita los bosques andinos, en Santa Cruz, en cercanías a la localidad de El Chaltén.

El trabajo es desarrollado de manera conjunta por personal técnico y guardaparques del Parque Nacional Los Glaciares y de la Dirección Regional Patagonia Austral.

La actualización contempla distintos ejes estratégicos y busca evaluar los avances alcanzados, identificar los desafíos que permanecen y reformular las estrategias de conservación de acuerdo con las características y necesidades del territorio.

De esta manera, el encuentro de este viernes propone acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en el Parque Nacional para preservar una especie característica de la Patagonia y conocer las acciones que se llevan adelante para su recuperación.