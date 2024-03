Recientemente, ingresaron cinco nuevos jugadores a la casa de Gran Hermano (Telefe). Entre ellos, se encuentran: Darío Martínez Corti, Paloma Méndez, Damián Cesar Moya, Florencia Regidor y Mauro Dalessio. El último participante mencionado, durante los primeros días de su estadía, estuvo muy cerca de Juliana “Furia” Scaglione. Esta acción no le agradó mucho a Catalina Gorostidi, quien le advirtió a su compañera que “no es una persona de confianza”. Estos dichos le molestaron a Furia y no dudó en ponerle un “freno”.

El enojo de Furia de Gran Hermano con Catalina

Catalina, le dijo a Juliana: “A Zoe y a Rosina les cae muy mal Mauro por un montón de actitudes que tiene. Además, escucharon que dijo “tranquilas, porque yo no me voy”, y, continuó: “A mí no me cabe mucho eso. Encima, entró hace dos días”.

Luego, expresó: “Vino Virginia, que me pidió que no te cuente, pero te lo voy a decir. Creo que ella estaba hablando con Darío y llega Mauro para decirle: “Acá lo que garpa es tener una parejita dentro de la casa”.

Ante estos dichos, Furia aseguró: “Lo que me pase a mí, con este pibe, es que no estoy enganchada a él todo el día. Yo puedo estar rodeada en la casa, jugando y haciendo estrategias”.

“Apenas salgo del cuarto, empiezo a trabajar. A mí me re cierra todo. Yo entendí que es un chabón que le gusta salir de fiesta y eso. Él entró acá para vivir la experiencia”, comentó.

Acto seguido, Scaglione le pidió a Gorostidi que “no se apoye en lo que Rosina y Zoe le digan sobre Mauro”. “Las pibas me pueden dar un montón de objetividades en cuanto al flaco, pero, la verdad, es que nunca se sentaron a tomar un té conmigo”.

Para finalizar con el tema, Juliana reveló y lanzó enojada: “Desde que vos te fuiste, yo jamás tomé un mate con Rosi y Zoe. Entonces, yo hago lo que quiero con mi con***”.

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa final?

Zoe Bogach tomó la de decisión de nominar a Mauro Dalessio.

Por lo tanto, la placa final quedó conformada por: Denisse, Bautista Mescia, Darío Martínez Corti, Damián Cesar Moya y Florencia Regidor y Mauro.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea eliminado. También, ingresando a la página del programa:

