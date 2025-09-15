Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Marcelo Agüero, el salteño que el 10 de julio pasado partió desde Ushuaia con la promesa de caminar 4.266 kilómetros rumbo a su tierra natal para llegara a la Fiesta del Milagro, tuvo un giro inesperado en las últimas horas.

Ya en Salta, donde este lunes se celebró a los santos patronos, el “peregrino del Milagro” fue detenido.

Según dio a conocer el medio Expresión del Sur, Agüero es un exconvicto acusado en su momento de secuestro y abuso sexual que fue interceptado por personal policial cuando caminaba en General Güemes en carácter de peregrino.

En los últimos días, un comerciante lo denunció por estafa y extorsión, a lo que se suma lo señalado desde un hostal, desde donde aseguran que aprovechó la asistencia recibida para luego robar pertenencias.

Su paso en diferentes ciudades ha generado repercusiones, vecinos y emprendedores denuncian que utiliza la fe para sacar dinero y mercadería para su viaje desde Ushuaia hasta Salta. Sin embargo, quienes lo han ayudado indicaron que Agüero gastaba el dinero en boliches y hoteles.