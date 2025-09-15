Your browser doesn’t support HTML5 audio
La historia de Marcelo Agüero, el salteño que el 10 de julio pasado partió desde Ushuaia con la promesa de caminar 4.266 kilómetros rumbo a su tierra natal para llegara a la Fiesta del Milagro, tuvo un giro inesperado en las últimas horas.
Ya en Salta, donde este lunes se celebró a los santos patronos, el “peregrino del Milagro” fue detenido.
Según dio a conocer el medio Expresión del Sur, Agüero es un exconvicto acusado en su momento de secuestro y abuso sexual que fue interceptado por personal policial cuando caminaba en General Güemes en carácter de peregrino.
En los últimos días, un comerciante lo denunció por estafa y extorsión, a lo que se suma lo señalado desde un hostal, desde donde aseguran que aprovechó la asistencia recibida para luego robar pertenencias.
Su paso en diferentes ciudades ha generado repercusiones, vecinos y emprendedores denuncian que utiliza la fe para sacar dinero y mercadería para su viaje desde Ushuaia hasta Salta. Sin embargo, quienes lo han ayudado indicaron que Agüero gastaba el dinero en boliches y hoteles.
