Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcelo Agüero, el peregrino de Salta, partió desde Ushuaia el pasado 10 de julio con la promesa de caminar 4.266 kilómetros rumbo a su tierra natal para llegar el 15 de septiembre, día de la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

En su paso por la zona norte de Santa Cruz, el peregrino contó a La Opinión Austral que su decisión de caminar nació en 2023, cuando vivía en Punta del Este, Uruguay. Allí recibió la noticia del fallecimiento de su tío.

El peregrino viajó con lo mínimo indispensable: ropa térmica y una mochila con elementos de primeros auxilios y de higiene.

“Tengo hermanos, primos, familia, amigos que están muy mal, enfermos”, mencionó emocionado en aquella oportunidad. Fue entonces cuando renunció a su trabajo y emprendió su primera peregrinación de 1.700 kilómetros desde Punta del Este hasta Concordia, Entre Ríos, que completó en 21 días.

“Tengo al Señor, a la Virgen del Milagro, a mi viejo, a mi abuelo que están en el cielo. Son ellos los que me dan fuerza”, expresó.

Promesa cumplida

“Salí desde el fin del mundo hacia Salta, fueron dos meses, 4 mil kilómetros, uní el fin del mundo con Salta”, expresó este sábado, a FM Gold, cuando arribó a la ciudad.

Consultado sobre qué lo motivó a realizar esta caminata, recordó: “Pedí por la salud de todos, por el país, por el mundo”.

“Dormí a la intemperie en la nieve, con temperaturas 20 grados bajo cero”.

Durante su peregrinar, Agüero viajó con lo mínimo indispensable: ropa térmica y una mochila con elementos de primeros auxilios y de higiene.

“Dormí a la intemperie en la nieve, con temperaturas 20 grados bajo cero. Para una persona que es del norte y sin apoyo logístico cuesta”, reconoció.

Por último, sobre que representa para él la Fiesta del Milagro, aseguró: “Significa todo. Cuando a mi abuela la tenía al borde le pedía al señor del Milagro que le de un año más de vida que yo iba a peregrinar, lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo”.

Finalizando, expresó su agradecimiento a todos “desde el fin del mundo hasta Salta”.