Este domingo, Marley regresará a la pantalla de Telefe con “Por el mundo” y, durante su paso por Turquía, aprovechó para realizar una entrevista exclusiva a Mauro Icardi; la nota, que genera expectativa tanto por los temas abordados como por las condiciones impuestas por el futbolista, fue objeto de comentarios y análisis en la previa de su emisión.

Uno de los puntos centrales tuvo que ver con las limitaciones que Icardi puso desde el comienzo para participar en el reportaje, y, Pepe Ochoa, al aire de “SQP” (América TV), contó los detalles detrás de este encuentro: los productores y, el propio Marley, tomaron nota de sus requisitos, que incluyeron un tema prohibido. “Mauro pidió que no se le pregunte absolutamente nada de Wanda. Le dijo: ‘Yo te doy la entrevista, hablemos, venite vos acá y la hacemos medio rápido’, pero, de Wanda, pidió no hablar”, indicó; Mauro, según trascendió, condicionó su participación a evitar cualquier mención o consulta sobre su expareja.

A pesar de ese límite, la entrevista abordó otros temas personales y deportivos de relevancia para el presente y el futuro del delantero argentino. Las preguntas previstas por la producción y por el conductor giraron en torno a cuestiones clave de su carrera en Turquía. “Las preguntas de la entrevista de Marley, de este domingo, son cuándo va a volver a a la cancha, cuándo va a ser su nuevo partido en el club, cómo está de su lesión, cómo fue todo ese proceso, si piensa continuar viviendo en Turquía y hasta cuándo tiene contrato con el club, porque se está especulando que él termina y se va dos años a otro club; también, se especula que vuelve a la Argentina, pero no sería así”, dijo.

En cuanto a la vida personal, la charla con Marley incluyó un bloque dedicado, exclusivamente, a la familia directa de Icardi. “Acerca de la familia, le preguntan por sus dos hijas, no le preguntaron por los varones de Wanda”, detallaron; además, uno de los tópicos más calientes para el público fue el plano sentimental, donde la producción consultó respecto al vínculo actual del jugador y los planes de casamiento con La China Suárez. “Le preguntan cómo está hoy sentimentales y los planes de casamiento con la China Suárez”.

En paralelo, trascendió un polémico pedido de Icardi, que inyectó mayor expectativa al futuro del ciclo. “Hoy me contaron que Mauro le escribió a Marley para decirle que inviten a La China, pero no el domingo en vivo a Turquía. Mauro le pidió a Marley que le invite a la China a un capítulo de “Por el mundo”, aseveró; no obstante, esa gestión no se realizó de manera directa. “Mauro no le escribió directo a Marley, sino a Fer Colombo, su productor. Mauro le pidió a Fer si podía ir la China a un capítulo de “Por el mundo”, que, eso, sería una mojada total de oreja a Wanda”.

El detrás de escena de la nota, sumó matices con los cambios en la grilla de Telefe; en los últimos días, se conoció que, el ciclo, no solo ocupará los domingos a la noche, sino, también, se emitirá los viernes. “”Por el mundo” iba a ir los domingos, pero, ahora, va a ir los viernes y los domingos; se van a dividir… Querían meter los viernes “La Voz Argentina” y, ahora, van a meter los viernes a Marley”, contó.

“La entrevista con Mauro es muy corta, no es que son dos horas…”, indicó. “No es una entrevista de “nos sentamos en dos sillones, vos hablás, yo te respondo y hacemos un monólogo del tema y del tema… Nada que ver con eso”, se explicó sobre el estilo y el formato elegido para el intercambio.

