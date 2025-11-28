Your browser doesn’t support HTML5 audio
“La Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine) —conducido por Joaquín “El Pollo” Álvarez—, que compartía terna con “ADN Moda” (Metro) y “Planeta Urbano” (IP), ganó como mejor programa de Arte, Moda y Tendencia en los Martín Fierro de Cable 2025, la ceremonia que distingue lo más destacado de la televisión por cable argentina correspondiente a la temporada 2024.
Luego de obtener este reconocimiento, “El Pollo” conversó con La Opinión Austral: “Vine contento por estar nominado, obvio que siempre querés ganar y suma mucho, pero bueno, las dos cosas son lo mismo: estar nominado y ganar un poco más”.
Consideró que “‘La Jaula’ lo podía ganar tranquilamente porque a mí me parece un programón, pero también todos los que estaban con nosotros se lo merecían, así que se ganó y estamos muy contentos y ahora a festejar”.
De todas maneras, reconoció: “En la previa dije que seguramente no lo ganábamos, yo prefiero venir con la expectativa baja… porque si venís y decís ‘lo vamos a ganar’ y de repente no ganás te querés morir, así que prefiero la baja”.
Para cerrar, comentó: “Ahora vamos a tomar algo y en principio se lo dedico a todos mis compañeros que hacen fácil todo el laburo, a la gente que nos mira y a mi familia que es lo más grande que hay, me bancan en todas, en las buenas y en las malas. Yo soy de los que cree en los equipos”.
