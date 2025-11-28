Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“La Jaula de la Moda” (Ciudad Magazine) —conducido por Joaquín “El Pollo” Álvarez—, que compartía terna con “ADN Moda” (Metro) y “Planeta Urbano” (IP), ganó como mejor programa de Arte, Moda y Tendencia en los Martín Fierro de Cable 2025, la ceremonia que distingue lo más destacado de la televisión por cable argentina correspondiente a la temporada 2024.

Luego de obtener este reconocimiento, “El Pollo” conversó con La Opinión Austral: “Vine contento por estar nominado, obvio que siempre querés ganar y suma mucho, pero bueno, las dos cosas son lo mismo: estar nominado y ganar un poco más”.

Consideró que “‘La Jaula’ lo podía ganar tranquilamente porque a mí me parece un programón, pero también todos los que estaban con nosotros se lo merecían, así que se ganó y estamos muy contentos y ahora a festejar”.

De todas maneras, reconoció: “En la previa dije que seguramente no lo ganábamos, yo prefiero venir con la expectativa baja… porque si venís y decís ‘lo vamos a ganar’ y de repente no ganás te querés morir, así que prefiero la baja”.

Para cerrar, comentó: “Ahora vamos a tomar algo y en principio se lo dedico a todos mis compañeros que hacen fácil todo el laburo, a la gente que nos mira y a mi familia que es lo más grande que hay, me bancan en todas, en las buenas y en las malas. Yo soy de los que cree en los equipos”.

