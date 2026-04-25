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En las próximas horas el portaaviones de propulsión nuclear USS “Nimitz” (CVN-68) de la Armada de Estados Unidos pasará por el Estrecho de Magallanes rumbo al norte, luego de su navegación por el pacífico con el objetivo de regresar a Estados Unidos para su retiro, tras varias décadas de servicio.

Se trata del ejercicio Southern Seas 2026 que se encuentra en desarrollo desde principios de marzo. A bordo del portaaviones están los Capitanes de Corbeta argentinos Julio Escudero y Romina Banegas, junto al Suboficial Primero Jorge Ortiz.

La actividad tuvo como punto geográfico de inicio el puerto de Brementon, en Estados Unidos. Allí, el personal de la Armada Argentina abordó el portaaviones norteamericano como parte del Estado Mayor internacional embarcado, con el objetivo de capitalizar todo el conocimiento que obtendrán de una navegación que recorre las costas de los océanos Pacífico y Atlántico durante casi dos meses.

Los Capitanes de Corbeta Romina Banegas y Julio Escudero, y el Suboficial Primero Jorge Ortiz participan del ejercicio.

Luego de la zarpada, el primer puerto fue San Diego donde se concretó un evento operativo con la Armada de México. La segunda escala fue en Panamá, entre el 29 de marzo y el 2 de abril. Días más tarde se realizó el ejercicio bilateral con Ecuador, para después continuar las operaciones con la Armada de Chile, frente a las costas de Viña del Mar.

El “Southern Seas 2026” contempla, el pasaje por el Estrecho de Magallanes y actividades con unidades de la Armada Argentina frente a las costas de nuestro país.

El martes 28, el destructor ARA “La Argentina” se sumará al ejercicio, con el portaaviones USS “Nimitz“. Mientras que en el destructor USS “Gridley“, que escolta al portaaviones, se embarcarán dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros. A la altura de Trelew estas unidades efectuarán una formación y maniobras, mientras que dos P3C Orion realizarán vuelos de exploración por la zona de operaciones. Asimismo, se ejecutará un ejercicio de defensa aérea, simulando ataques de aviones F-18 a la formación.

Llega a su viaje final: el USS Nimitz, el portaaviones más emblemático de la Armada norteamericana, realiza su último viaje tras 51 años de servicio.

Al día siguiente, miércoles 29, a la altura de Necochea se suman los buques de la Armada Argentina: el destructor ARA “Sarandí“, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero” con las unidades ya participantes.

En ese marco se desarrollará un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre el patrullero ARA “Contraalmirante Cordero” y el “Gridley”. Frente a Mar del Plata, a excepción del USS “Nimitz“, todas las unidades de superficie llevarán a cabo una navegación en columna.

Por su parte, el 30 abril autoridades civiles y militares a bordo de un Grumman C-2 Greyhound embarcan en el portaviones, mientras tanto se hará una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Finalizada la visita, ambos Sea King regresan a Espora.

El portaaviones, con 333 metros de eslora y capacidad para 90 aeronaves, realiza su última travesía antes del retiro definitivo. La embarcación cuenta con más de 5.000 tripulantes.