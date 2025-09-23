Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei se reunió esta mañana con el presidente Donald Trump en Nueva York, en el marco de la negociación con Estados Unidos para obtener un salvataje económico. El encuentro se desarrolló tras la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el edificio del organismo en Manhattan, con la presencia del mandatario argentino y parte de la delegación que lo acompaña, que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al canciller, Gerardo Werthein.

Tras este importante intercambio, “Toto” Caputo se manifestó en su cuenta de X y afirmó: “¡Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente. ¡Argentina será próspera!”. Además, agradeció al presidente Donald Trump, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. En otro tuit resaltó: “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…”.

Durante el encuentro entre ambas delegaciones, que duró 20 minutos, el líder republicano expresó su voluntad de reunirse con Milei y elogió su “trabajo fantástico”. “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo ante la mirada atenta del libertario. “Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”, insistió camino a las elecciones nacionales de octubre.

En la breve comunicación difundida en redes sociales, el estadounidense planteó: “Heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez. Es para mi un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”.

“Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si miras dónde estaba cuando compitió por primera vez para Presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”, destacó el día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera público el respaldo de Estados Unidos a la Argentina. En el tramo final del video, que dura poco menos de 3 minutos, reiteró sus felicitaciones y reveló que sigue “de cerca” cada paso. “He estado ahí, es un país hermoso. Será muy exitoso en las elecciones. Tiene nuestro respaldo”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral