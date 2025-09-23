Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei y Donald Trump se reunieron este martes en la Organización de las Naciones Unidas para cerrar un importante préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana, que vence en los próximos quince meses, y al mismo tiempo fortalecer las reservas del Banco Central. El mandatario argentino recibió un respaldo absoluto y se espera que hoy mismo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anuncie los detalles de la asistencia financiera.

El encuentro se extendió entre 15 y 20 minutos, aunque su inicio se retrasó debido a que el líder republicano estaba reunido con António Guterres, secretario General de la ONU. Antes de llegar a la cita, que comenzó a las 12:35 hora de Manhattan, Trump publicó una contundente declaración política en favor de Milei.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo a través de su red Truth Social. En la misma línea, agregó: “Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Sobre la gestión de Alberto Fernández, sentenció: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”. Asimismo, resaltó la buena relación con el país sudamericano y manifestó su intención de continuar trabajando de manera conjunta.

En tanto, el jefe de Estado argentino replicó este mensaje en su cuenta oficial de X (exTwitter) y subrayó: “Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario“.

Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario. Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

El presidente llegó de madrugada a Nueva York acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; y Luis Petri, a cargo de la cartera de Defensa. El canciller Gerardo Werthein ya se encontraba en Manhattan. Inicialmente, el líder de La Libertad Avanza (LLA) planeaba asistir al discurso de Trump en la Asamblea General de la ONU, pero optó por permanecer en su hotel cercano a Times Square.

Donald Trump brindó un discurso en la Asamblea General de la ONU.

Al concluir la disertación del mandatario estadounidense, muy crítico con la organización multilateral, Milei se trasladó en su auto oficial hacia la sede de Naciones Unidas junto a Werthein, Caputo y Karina Milei, quienes también participaron del encuentro con Trump.