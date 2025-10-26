El cierre de la jornada en Santa Cruz dejó a La Libertad Avanza con una banca en la Cámara de Diputados. En el búnker, Jairo Guzmán agradeció a fiscales y militantes —“Felicitaciones a cada uno de los fiscales que estuvo hoy”— y celebró el desempeño del espacio en el distrito. Desde el escenario, ratificó el rumbo del frente: “La Libertad Avanza vino para quedarse”.

Jairo Guzmán habló tras conocer los resultados del escrutinio. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En su mensaje ante la militancia, Guzmán hilvanó balance y proyección. “Hicimos una elección inmejorable en todo el país”, aseguró. “Hoy estamos festejando nuestro primer triunfo dentro de la provincia de Santa Cruz”. Y enmarcó el resultado local en el escenario nacional: “Estoy muy contento de que el pueblo argentino siga respaldando al gobierno de Javier Milei como lo está respaldando”.

Luego, en diálogo con el móvil de La Opinión Austral, profundizó el análisis y subrayó la dimensión del esfuerzo territorial: “Estamos muy contentos de la elección que se hizo. Estoy muy agradecido al acompañamiento de cada uno que participó, dando la lucha en cada rincón de la provincia”. Sobre el conteo, remarcó la paridad: “La diferencia es mínima… esperaremos al escrutinio definitivo para pelear voto a voto”. Y leyó el mensaje político: “Cuando nadie creía que podíamos dar este resultado, el pueblo santacruceño dio un mensaje nuevamente: apuestan a La Libertad Avanza, apuestan al presidente Javier Milei, apuestan al cambio”.

El candidato describió la campaña en términos de austeridad y confrontación desigual: “Fue una campaña difícil… la hemos hecho con nada, con dos escarbadientes y un alfiler hicimos un milagro. Sin presupuesto, contra todo un aparato político”. También rechazó ataques y versiones: “Me han acusado de un montón de cosas… la gente supo entender que todo eso era una operación política y eso lo vemos en el resultado de las urnas”.

De cara a la etapa parlamentaria, Guzmán adelantó prioridades: “Vamos a seguir trabajando dentro del Congreso de la Nación” y “impulsar las reformas necesarias para que la provincia cambie”. En ese punto, apuntó contra “privilegios” de “dirigentes políticos” y “grupos sindicales” que, a su juicio, “se han beneficiado a sí mismos”. En clave provincial, sostuvo: “Realmente la gente entendió que el camino para el desarrollo de la provincia son las ideas de la libertad”, y planteó que el gobierno provincial “no dio respuestas” en esa dirección. “La provincia eligió cuál es la fuerza política que los representa”, cerró.

Con el 98,22% del escrutinio provisorio, La Libertad Avanza ingresó una banca por Santa Cruz, mientras que Fuerza Santacruceña obtuvo dos. La distribución no se modificará en el recuento definitivo.

