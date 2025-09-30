El riogalleguense “Lucho” González habló sobre las instancias decisivas de La Voz Argentina: “Disfrutando cada etapa” En diálogo con LU12 AM680, el cantante de la capital santacruceña brindó detalles de los próximos desafíos que enfrentará en el reality de canto, donde forma parte del team Sole. "Cada vez se pone más difícil", señaló.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las instancias decisivas que se avecinan en La Voz Argentina 2025, Luis “Lucho” González, el talentoso cantante de Río Gallegos que integra el team de Sole y que el pasado 25 de septiembre se ganó el pase a la próxima ronda del reality tras enfrentar en una batalla a Valentina Otero, conversó con LU12 AM680 y destacó: “Disfrutando cada etapa, como digo siempre”.

El artista santacruceño comentó que, si bien “cada vez se pone más difícil”, también “se disfruta y tenemos mucha afinidad los que vamos quedando. Cada uno que se va duele, pero sabemos que es un programa de televisión y son cosas a las que hay que acostumbrarse”.

Resaltó que tanto sus compañeros como los integrantes de los demás equipos “cantan bárbaro” y adelantó que las próximas presentaciones serán a solas. “Quedan la etapa cuatro que viene ahora, después cuartos de final, semifinal y final”, precisó.

Asimismo, valoró el respaldo que recibe a diario en redes sociales: “Veo los comentarios de la gente y de mi familia y eso ya es gratificante, es increíble. Es algo que no me esperaba vivir así”. Consultado acerca de cuándo será su esperada actuación esta semana, afirmó que “el jueves creería, porque el miércoles seguramente haya Libertadores en Telefe”.

De igual manera, agregó: “Yo no esperaba llegar hasta donde llegué, así que disfrutando cada etapa, en ese sentido estoy más que feliz, y esperemos que podamos viajar para Río Gallegos con mi banda (Blackfly)“.

La comunidad de la capital de Santa Cruz se vio impactada el lunes al conocerse el fallecimiento de Rita Villegas, docente y militante radical. La querida vecina perdió la vida a los 61 años luego de enfrentar una larga enfermedad. En septiembre sufrió complicaciones que requirieron su internación, motivo por el cual, semanas atrás, se organizó una cadena de oración en su apoyo.

Entre los múltiples mensajes de despedida y pesar, sobresalió el de “Lucho” González. Durante la charla con Radio LU12 AM680, aprovechó para recordar a quien fuera su profesora en el Colegio Salesiano.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de Rita Villegas. Era profesora mía en el Salesiano, y ella fue quien me entregó el diploma el día que egresé en 2002“, dijo. Y añadió que, aunque no publicó nada sobre este triste hecho en redes, la noticia lo invadió de tristeza: “Que en paz descanse”, le deseó.

Leé más notas de La Opinión Austral