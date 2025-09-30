Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Río Gallegos se vio impactada el lunes al conocerse el fallecimiento de Rita Villegas, reconocida docente y militante radical.

La querida vecina perdió la vida a los 61 años tras enfrentar una larga enfermedad. En septiembre sufrió complicaciones que requirieron su internación, motivo por el cual, semanas atrás, se organizó una cadena de oración en su apoyo.

Entre los múltiples mensajes de despedida y pesar, destacó el de Luis “Lucho” González, el artista oriundo de la capital santacruceña que se luce en La Voz Argentina con el team Sole.

Mientras charlaba este martes con Radio LU12 AM680 Río Gallegos acerca de la próxima etapa del reality, aprovechó para recordar a quien fuera su profesora en el Colegio Salesiano.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de Rita Villegas. Era profesora mía en el Salesiano, y ella fue quien me entregó el diploma el día que egresé en 2002“, dijo.

Y agregó que, aunque no publicó nada sobre este triste hecho en redes sociales, la noticia lo invadió de tristeza: “Que en paz descanse”, le deseó.

Rita era Doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, Magíster en Administración de Negocios y una destacada analista en Administración, valorada por su compromiso académico y social.

Durante su extensa carrera también se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Además, fue dirigente gremial universitaria en ADIUNPA y CONADU Histórica, militante de la UCR y funcionaria pública.

