El Senado debate el Presupuesto 2026: el Gobierno logró evitar la votación artículo por artículo y apunta a sancionar la ley En una sesión marcada por fuertes cruces, denuncias de irregularidades y un clima de máxima tensión política, el oficialismo consiguió imponer la votación por capítulos del Presupuesto 2026. La definición final se espera para las 22 horas.

El Senado de la Nación debate este viernes el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno, que logró un triunfo procedimental al evitar que la ley se vote artículo por artículo. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) impuso el esquema de votación “capítulo por capítulo”, una maniobra que le permitiría blindar los puntos más sensibles del texto, en especial el artículo 30, que regula el financiamiento docente y de la ciencia.

La sesión, que continúa en vivo, comenzó con un amplio quórum y rápidamente derivó en una fuerte disputa reglamentaria entre el oficialismo y el peronismo, que buscaba hacer caer artículos puntuales del proyecto. Finalmente, la moción impulsada por el bloque libertario fue aprobada por 42 votos afirmativos y 29 negativos, consolidando la estrategia del Gobierno.

El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026

El oficialismo considera prioritaria la sanción de la denominada “ley de leyes”, ya que el Presupuesto 2026 es clave para habilitar la toma de deuda y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales. Según fuentes parlamentarias, LLA tendría asegurados más de 45 votos para la aprobación en general, aunque persisten dudas sobre el respaldo a algunos capítulos sensibles.

Si el texto sufre modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene previstas sesiones para el 29 y 30 de diciembre, o en su defecto, el 5 de enero.

Antes del inicio del debate, el senador libertario Ezequiel Atauche aseguró que “no hay ninguna duda de que el peronismo quiere que no haya Presupuesto y que no avance el país”.

Cruces, denuncias y tensión en el recinto

La decisión de votar por capítulos desató una ola de cuestionamientos desde la oposición. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, acusó al oficialismo de “violentando la casa de las leyes” y sostuvo que el tratamiento del Presupuesto requería una mayoría especial. En un cruce directo con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA, lanzó: “Acostúmbrese, no está en el Ministerio de Seguridad”.

La tensión escaló aún más con las cuestiones de privilegio. La senadora fueguina Cristina López denunció un operativo de Seguridad para desalojar su despacho y acusó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, de autoritarismo y abuso de poder. “En el Senado reina el autoritarismo y el abuso de poder”, afirmó, en una intervención que terminó en gritos, interrupciones y un recinto al borde del descontrol.

En tanto, el rionegrino Martín Soria, en su debut en la Cámara alta, apuntó duramente contra Bullrich y denunció una supuesta “maniobra extorsiva” vinculada a la senadora Lorena Villaverde, lo que elevó aún más la temperatura del debate.

Quórum, ausencias y rol clave de los senadores patagónicos

Pese a no haber alcanzado un acuerdo previo en la reunión de Labor Parlamentaria, el Gobierno logró quórum con 47 senadores presentes. Además de los 19 legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron radicales, senadores del PRO y aliados provinciales, con el respaldo explícito de varios gobernadores.

El bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, estuvo presente en el recinto pero decidió no dar quórum como señal de rechazo al tratamiento del Presupuesto.

En ese contexto, los únicos senadores ausentes fueron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quienes no ingresaron al recinto y quedaron en el centro de las miradas en una sesión decisiva para el oficialismo.

Definición esperada para la noche

Con el esquema de votación ya definido, el Senado avanza en el tratamiento del Presupuesto 2026 en un clima de máxima confrontación política. La votación final está prevista para alrededor de las 22 horas, en una jornada que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y la oposición antes del cierre del año legislativo.