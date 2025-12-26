Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 27 de diciembre, a las 21:30 hs, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de “La noche de Mirtha” por la pantalla del El Trece, en una noche que reunirá a figuras de distintos ámbitos del espectáculo y los medios.

Desde hace más de cinco décadas, la conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados.

El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados.

La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 27 de diciembre

Una de las invitadas centrales será Soledad Silveyra, quien regresará a la mesa de la conductora tras un período de descanso en Europa; durante el verano, se presentará en Mar del Plata junto a Luis Brandoni en la comedia “Quién es quién”.

Otro de los nombres que se sentará a la mesa, es Beto Casella; el conductor estuvo en el centro de la escena, en los últimos días, tras despedirse de “Bendita”, el programa que encabezó durante dos décadas en El Nueve.

La música estará representada por Julia Zenko, quien atraviesa un momento de plena actividad artística; la cantante se encuentra próxima a estrenar la obra teatral “Las que gritan” en el teatro Metropolitan, donde compartirá escenario con Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro.

También, estará Pilar Smith, periodista de espectáculos que llega al programa luego de protagonizar un fuerte conflicto institucional; tras ser expulsada de “APTRA”, Smith hablará sobre el escándalo, el impacto que tuvo en su carrera y los pasos que piensa seguir para apelar la decisión.

