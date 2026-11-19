El Senado de la Nación inició este jueves una sesión ordinaria con una agenda legislativa que tiene entre sus principales temas la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad y el debate de la iniciativa para modificar el régimen de propiedad privada y expropiaciones, que busca restablecer la Ley de Tierras.

La sesión comenzó pasadas las 11, luego de alcanzar el quórum a las 11:25, y contempla además proyectos vinculados con innovación tecnológica, transporte marítimo, protección de niñas, niños y adolescentes, acuerdos internacionales y transferencias de inmuebles del Estado nacional.

Ley de Discapacidad: buscan convertir la emergencia en una política permanente

Uno de los principales proyectos del temario es la iniciativa denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca darle continuidad al esquema de protección establecido por la Ley 27.793.

La propuesta mantiene prácticamente los principales beneficios de la normativa vigente, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad para convertir sus disposiciones en una política permanente y de orden público.

Entre sus puntos centrales, contempla la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa posibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El proyecto también conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En materia de cobertura médica, garantiza las prestaciones básicas de protección del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Otro de los aspectos contemplados es el financiamiento. La iniciativa establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Además, incorpora un sistema de auditorías periódicas que prevé el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados, también se incorporó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fijar un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Ley de Tierras y propiedad privada: otro de los debates centrales

Otro de los proyectos relevantes de la jornada está vinculado con la inviolabilidad de la propiedad privada y la modificación del régimen de expropiaciones.

La iniciativa propone cambios en los procedimientos para determinar indemnizaciones y actualiza disposiciones relacionadas con desalojos, regularización dominial y registros de la propiedad.

El debate se desarrolla en torno a las garantías de los propietarios y la seguridad jurídica, además de las modificaciones que se buscan introducir en la legislación vigente sobre tierras.

Tratado de Patentes y Ley Joaquín: qué otros proyectos están en agenda

El temario también incluye la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de innovaciones tecnológicas y científicas en distintos países.

El instrumento permite centralizar parte de la tramitación internacional de patentes y facilitar el acceso de inventores y empresas a diferentes jurisdicciones. Se trata de una iniciativa que lleva décadas de postergación: el Senado ya la había aprobado en 1998, pero una modificación introducida posteriormente en Diputados obligó a que regresara a la Cámara alta.

Por otra parte, se encuentra en agenda la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para instalaciones y equipamientos deportivos y recreativos, tanto públicos como privados, con el objetivo de prevenir accidentes.

También se debatirá un proyecto destinado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia, mediante la implementación obligatoria de protocolos de prevención y actuación en instituciones públicas y privadas.

Reforma del transporte marítimo y acuerdos internacionales

La agenda legislativa contempla además modificaciones al régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria. La propuesta apunta a introducir cambios en el transporte por agua, habilitar una mayor participación de buques extranjeros en determinadas actividades y simplificar trámites relacionados con el comercio exterior y la logística.

En materia internacional, se tratarán convenios sobre importación temporal de mercaderías, servicios aéreos con Finlandia y Paraguay, modificaciones vinculadas con la Organización Marítima Internacional y el futuro del Parlamento del Mercosur.

También figura un acuerdo para la conservación de la biodiversidad marina en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales.

Por último, los senadores abordarán proyectos de transferencia de inmuebles del Estado nacional a universidades, municipios y organizaciones civiles, la designación de representantes para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y una iniciativa para declarar 2027 como el año del centenario del nacimiento del expresidente Raúl Alfonsín.