El Senado declaró 48 horas de duelo por la muerte de Juan Carlos Pagotto: ¿Quién lo reemplazará? La medida fue firmada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien desde este martes quedó a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia simultánea de Javier Milei y Victoria Villarruel. El Gobierno confirmó además que Claudia Cecilia López reemplazará a Pagotto en el Senado.

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El Senado de la Nación declaró 48 horas de duelo por la muerte de Juan Carlos Pagotto, quien falleció este martes en la ciudad de La Rioja. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

El cuerpo del legislador fue encontrado sin vida en su domicilio de la capital riojana. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

La declaración de duelo se conoció en una jornada particular para Abdala, ya que desde este martes por la tarde se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional ante la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El senador por San Luis formalizó la asunción de las responsabilidades del Poder Ejecutivo ante una escribana del Gobierno y permanecerá en esa función hasta el regreso de Milei.

Bartolomé Abdala en el Senado, donde suele presidir las sesiones en ausencia de Victoria Villarruel. FOTO: Fabián Marelli

Abdala ejercerá la jefatura del Estado desde su despacho en el Palacio Legislativo, sin trasladarse a la Casa Rosada.

No es la primera vez que ocupa transitoriamente ese lugar. Ya había quedado al frente del Ejecutivo durante una ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta, aunque en aquella oportunidad fue por un período más breve.

Claudia Cecilia López reemplazará a Pagotto

Tras el fallecimiento, el Gobierno confirmó que Claudia Cecilia López será la nueva senadora nacional por La Rioja.

Claudia López de Brígido es la presidenta del bloque libertario en la Cámara de Diputados de La Rioja.

La dirigente ocupa actualmente una banca en la Legislatura provincial y llegó al espacio libertario después de haber tenido una trayectoria política vinculada al peronismo riojano.

López había integrado como suplente la lista de La Libertad Avanza que llevó a Pagotto al Senado en 2023. Su incorporación a la Cámara alta deberá formalizarse en una próxima sesión.

Antes de la confirmación oficial, también había surgido como posible sucesor el abogado Alejandro Cruz Antúnez, otro de los suplentes de aquella lista.

La trayectoria política de López

López es legisladora provincial desde diciembre del año pasado. En 2003 había sido designada secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas de Ricardo Quintela, cuando el actual gobernador de La Rioja era intendente de la capital.

En 2009 fue candidata a diputada nacional por Lealtad y Dignidad, aunque no consiguió acceder a una banca.

En 2023 comenzó a vincularse con la estructura de La Libertad Avanza en la provincia. Ese mismo año integró la lista del espacio como suplente de Pagotto.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Pagotto tenía 74 años y había llegado al Senado en diciembre de 2023, cuando fue electo por La Rioja en la lista de La Libertad Avanza.

Nacido en Mendoza y radicado en La Rioja, era abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. También fue diputado provincial entre 1993 y 1997 y desarrolló buena parte de su carrera profesional como abogado en la provincia.

Durante su etapa en el Senado presidió la Comisión de Acuerdos, una de las áreas de mayor relevancia de la Cámara alta por su intervención en el tratamiento de nombramientos judiciales. La comisión había tratado más de 200 designaciones.

A comienzos de 2024 también había sido designado al frente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Su muerte deja una banca vacante en el Senado que será ocupada por López una vez que se complete el procedimiento parlamentario correspondiente.