El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva el bono de 70.000 a 110.000 pesos, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional. Duro golpe al Gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que “vetaría” esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal (ver más aparte).

El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios.

Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión.

Del mismo modo, la moratoria resultó aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

Voto de Santa Cruz

En cuanto al voto de los senadores Alicia Kirchner (Unión por la Patria), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), votaron de manera afirmativa en general y en particular.

Voto de Chubut

Las senadoras por Chubut, Andrea Cristina y Edith Terenzi -ambas del PRO-, se abstuvieron de votar la actualización de los haberes jubilatorios. Por su parte, el senador Carlos Linares (UxP) votó a favor de la actualización de los haberes jubilatorios.

Los senadores de Chubut Carlos Linares (UxP) y Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (PRO) que formaron parte de Juntos por el Cambio.

En tanto, el tercer proyecto aprobado fue la Ley de Emergencia en Discapacidad, que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

Además, por amplía mayoría, se aprobó la reforma en la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los Combustibles Líquidos. Las iniciativas impulsadas por los gobernadores obtuvieron 56 votos a favor entre los distintos bloques de la oposición y 1 en contra, que correspondió al cordobés Luis Juez.

“No hay derechos sin Estado”

Tras la sesión, la senadora de Santa Cruz Alicia Kirchner tuiteó: “Hoy senadores de distintas facciones políticas defendimos a jubilados, personas con discapacidad y a la coparticipación de las provincias. No hay inclusión sin presupuesto. No hay derechos sin Estado presente. Y no hay justicia social si dejamos atrás la Patria grande y federal”.

28 de Noviembre

También este jueves, se aprobó la iniciativa fue presentada por la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz), que proponía llamar “Capital Nacional del Cóndor Andino” a 28 de Noviembre, retomando antecedentes legislativos presentados por exsenadores de la provincia en 2017, 2019 y 2021.

En el mes de abril se contabilizan 134 ejemplares en solo tres puntos de monitoreo.

Al momento del tratamiento, Gadano tomó la palabra para sostener que “solicitarle a mis compañeros me acompañen en este proyecto de declarar a la localidad de 28 de Noviembre de la provincia de Santa Cruz como ‘Capital Nacional del Cóndor Andino’”.

En ese aspecto, sostuvo que en el último censo realizado en el mes de abril, “se contaron 134 ejemplares, en un radio de 80 kilómetros cuadrados, por lo que para la localidad sería muy importante la aprobación de este proyecto de ley.

Natalia Gadano, senadora por la provincia de Santa Cruz, autora del proyecto.

Cabe recordar que en el mes de mayo pasado, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación dictaminó de forma favorable el proyecto de ley. “Esperamos que este proyecto sea ley en el corto plazo y que se puedan implementar las medidas necesarias para proteger al cóndor andino y promover el desarrollo de la región”, había expresado Gadano en ese momento.