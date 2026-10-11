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El Senado de la Nación retomará esta semana la actividad parlamentaria con una agenda acotada que tendrá como ejes el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley de Salud Mental. Tras dos semanas sin avances legislativos significativos, el oficialismo buscará reunir los consensos necesarios para impulsar ambos proyectos, mientras el Gobierno nacional continúa las negociaciones para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, intentará avanzar con el dictamen del acuerdo internacional sobre patentes y reactivar la discusión sobre los cambios en la normativa de salud mental, una iniciativa que permanece sin actividad en comisión desde mayo.

Durante la última semana, la única actividad parlamentaria fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser encabezada por el senador misionero Carlos Arce. La situación se produjo porque todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez, propuesta para reemplazar al fallecido Juan Carlos Pagotto.

Además, permanece pendiente la definición sobre la asunción del chaqueño Juan Cruz Godoy al frente de la estratégica Comisión de Legislación General.

Tratado de Patentes: el Senado buscará emitir dictamen

El próximo jueves, a las 14, se reunirá un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio para tratar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Las comisiones están presididas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente. El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen sobre el acuerdo internacional, incorporando las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Los cambios establecen una reserva al capítulo II del tratado para proteger a la industria farmacéutica nacional, en respuesta a los planteos realizados por las cámaras empresariales del sector.

Si el Senado consigue avanzar con el dictamen, el acuerdo podría recibir sanción definitiva en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre.

La iniciativa se inscribe en un proceso legislativo de larga data. La Argentina firmó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en Diputados obligan a que el expediente regrese a la Cámara alta para completar su aprobación y permitir su posterior entrada en vigor.

En la misma jornada podrían sumarse otros proyectos pendientes, entre ellos el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

Reforma de la Ley de Salud Mental

Otro de los objetivos del oficialismo es reactivar el debate por la reforma de la Ley de Salud Mental, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que llegó al Senado en abril.

Bullrich pretende presentar esta semana los consensos alcanzados con ministros provinciales y bloques aliados para avanzar con la iniciativa. La exposición se realizaría junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta.

El proyecto propone modificaciones sustanciales en distintos aspectos de la legislación vigente, especialmente en los criterios y procedimientos para disponer internaciones involuntarias.

Desde su ingreso a la Cámara alta se realizaron tres reuniones informativas. No obstante, la comisión no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las diferencias entre el oficialismo y la oposición para alcanzar un acuerdo.

La intención de la jefa del bloque libertario es reabrir la discusión parlamentaria a partir de los entendimientos alcanzados con funcionarios provinciales y representantes de los sectores dialoguistas.

Internaciones involuntarias: qué cambios propone el proyecto

Uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Salud Mental es la modificación de los requisitos para disponer una internación involuntaria.

De acuerdo con la propuesta en análisis, deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. De esta manera, el proyecto no establece que la evaluación quede exclusivamente a cargo de un psiquiatra.

La iniciativa mantiene como condición que la internación involuntaria solo pueda realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Además, establece que la atención deberá adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente, con el objetivo de contemplar las particularidades de cada caso.

Otro de los cambios previstos es la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico. La propuesta busca incorporar esta planificación al proceso de internación para organizar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.

También contempla la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, con el propósito de coordinar las medidas necesarias para el egreso.

Estos puntos forman parte de las modificaciones que el Gobierno busca consensuar con los distintos sectores políticos antes de avanzar con el tratamiento legislativo.

Adicciones y salud mental: qué plantea la reforma para los menores de edad

El proyecto también incorpora un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad.

La propuesta establece que la atención deberá estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil, con un abordaje adaptado a las necesidades de niños y adolescentes.

A su vez, uno de los objetivos de la reforma es incluir explícitamente las adicciones a las drogas dentro del abordaje de la salud mental.

Esta modificación integra el conjunto de cambios que impulsa el Gobierno nacional y que deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.

La suspensión de las PASO sigue en negociación

Mientras el Senado intenta reactivar su agenda legislativa, el Gobierno nacional mantiene las conversaciones para reunir los apoyos necesarios para debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Por el momento, las negociaciones sobre la reforma electoral continúan en manos de la Casa Rosada y no forman parte de los avances legislativos inmediatos previstos para esta semana.

De esta manera, el Senado buscará retomar el ritmo de trabajo con una agenda concentrada en el acuerdo internacional sobre patentes y la reforma de la Ley de Salud Mental. El avance de ambos proyectos dependerá de la posibilidad de reunir los consensos necesarios para destrabar su tratamiento y definir los próximos pasos legislativos.