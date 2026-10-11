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El papa León XIV anunció que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en el pulmón, luego de que los médicos detectaran la lesión en una etapa inicial y bien localizada. La noticia fue comunicada este domingo al finalizar la oración del Ángelus, desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico del Vaticano, y generó repercusiones en todo el mundo.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, expresó el Pontífice, de 71 años, al explicar los motivos de la operación. Según detalló, los profesionales consideraron conveniente intervenir y, siguiendo sus recomendaciones, decidió someterse a la cirugía para removerlo.

“La intervención ya está programada para los próximos días”, agregó León XIV, quien también agradeció las muestras de cercanía y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

Tras el anuncio, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó precisiones sobre la intervención quirúrgica y el período de recuperación.

El vocero confirmó que la operación se realizará en los próximos días y que el tiempo previsto de internación posoperatoria en el hospital Gemelli de Roma será de aproximadamente una semana.

Por el momento, no se difundieron más detalles médicos sobre el procedimiento ni sobre la evolución prevista del Pontífice después de la cirugía.

La noticia despertó preocupación entre los fieles y las autoridades internacionales, especialmente por la proximidad de los compromisos pastorales que León XIV tiene programados para las próximas semanas.

¿Está en riesgo el viaje del Papa a la Argentina?

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio es si la operación podría modificar la visita apostólica que el Papa tiene prevista para América Latina en noviembre.

De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. La gira también contempla visitas a Uruguay y Perú.

Por ahora, el viaje a la Argentina continúa programado y no se anunció ninguna modificación oficial. Según informó la agencia ANSA, la agenda del Pontífice permanece sin cambios, salvo los compromisos inmediatos de la semana próxima, y la visita apostólica prevista para noviembre sigue confirmada.

Además, poco antes de comunicar que deberá operarse, León XIV saludó a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y agradeció las oraciones por su próxima visita a Perú.

“Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó ante los fieles presentes en la plaza de San Pedro.

Fuentes vaticanas señalaron que la programación de la intervención podría estar relacionada con la intención de completar el tratamiento antes de los viajes previstos. Sin embargo, no se difundió una confirmación oficial que vincule la fecha de la cirugía con la organización de la gira.

Por su parte, fuentes de la Iglesia argentina indicaron que, por el momento, no contaban con información adicional sobre una eventual modificación del cronograma.

La reacción de Giorgia Meloni tras el anuncio

La noticia también generó repercusiones en Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, transmitió su apoyo personal y el del Gobierno italiano al Pontífice ante la intervención que deberá afrontar.

“Deseo transmitir al Santo Padre mi cercanía personal, así como la del gobierno italiano, ante la prueba que deberá afrontar en los próximos días”, expresó.

Meloni también destacó la serenidad con la que León XIV comunicó la noticia durante el Ángelus y manifestó su confianza en que la población italiana le brindará apoyo y afecto durante este período.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina: agenda del 8 al 11 de noviembre

La visita apostólica de León XIV representa un acontecimiento significativo para la Iglesia argentina, ya que sería la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987.

El recorrido previsto incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. La agenda contempla celebraciones religiosas, encuentros con autoridades políticas, representantes sindicales, movimientos sociales, comunidades religiosas y jóvenes.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires

El Pontífice arribará a la Argentina durante la tarde. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

Lunes 9 de noviembre: misa y encuentros pastorales

Durante la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, antes de encabezar una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, participará de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. También está prevista una reunión con referentes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

A las 18.45, presidirá la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. La jornada concluirá con una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: visita a Córdoba y encuentro con jóvenes

El Papa viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Posteriormente, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde regresará a Buenos Aires y, durante la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida

En la última jornada de su estadía en el país, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

La visita concluirá con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, desde donde el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú.

Expectativa por la recuperación del Pontífice

El anuncio de la operación abrió interrogantes sobre la evolución de la salud de León XIV y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Por el momento, la información oficial indica que la intervención está prevista para los próximos días, con una internación posoperatoria estimada en una semana.

Mientras se aguardan novedades sobre el procedimiento y la recuperación, el Vaticano mantiene en agenda la visita apostólica a América Latina, incluida la llegada del Papa a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

La confirmación de cualquier cambio dependerá de la información que difunda oficialmente la Santa Sede en los próximos días.