El Senado de la Nación protagonizó este viernes un extenso debate que marcó el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

En una jornada iniciada a las 11, el oficialismo consiguió la aprobación de la Reforma Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Más tarde, la Cámara Alta dio luz verde a la polémica Reforma Laboral.

La Ley de Modernización Laboral cosechó 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) optaron por no emitir un voto positivo ni negativo.

Antes de la definición, Carambia tomó la palabra y expresó: “Aclarar claramente que estamos en contra de la normativa“.

No obstante, sostuvo: “Entiendo que el cambio que hizo Diputados es mejor que la norma original que salió de este cuerpo, vamos a abstenernos para no generar ninguna complicación”. Para cerrar, reiteró: “Nuestro bloque está en contra de la reforma laboral“.

Previamente, el Senado aprobó la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil.

Tal como habían adelantado en sus exposiciones, los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Maria Carambia del bloque “Movere Por Santa Cruz” votaron a favor de la reforma, mientras que la legisladora justicialista Alicia Kirchner lo hizo en contra.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

