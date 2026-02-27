Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de aprobar este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil, con 44 votos positivos y 27 negativos, el Senado comenzó a debatir la Reforma Laboral. En su alocución, la legisladora santacruceña Alicia Kirchner alertó: “La ley en sí misma es esclavista“.

Para la exgobernadora de Santa Cruz, en esta normativa “está encubierta una reforma laboral, gremial y tributaria; queda absolutamente claro y me preocupa que estemos trabajando de esta manera, porque el Senado de la Nación tendría que ser, en sus trabajos y acciones, mucho más serio”.

A su vez, remarcó: “Me voy a permitir leer algunas de las modificaciones que hicieron por artículo para no equivocarme: artículo 197, deroga la ley 12.908, Estatuto del Periodista; acá se ha mencionado y eso me parece una barbaridad hacia la libertad de prensa, es coacción”.

Y agregó: “El artículo 206, que deroga los artículos 13, 18 y 21 de la ley 26.727, Régimen de Trabajo Agrario; otra vez la histórica precarización. El artículo 210 que deroga la ley 12.713, que impone al dador del trabajo la obligación de documentar y registrar el trabajo a domicilio. ¿A quién afecta? Normalmente el trabajo a domicilio lo hace una mujer”.

Kirchner cuestionó igualmente el artículo 212: “Los viajantes de comercio y lo que tiene que ver con el fomento a la actividad cinematográfica y los medios de comunicación, que lo pospusieron por dos años, pero realmente fue como para dar un artículo de gracia”, dijo.

Hizo hincapié en que “las empresas no cerraron por los derechos laborales, sino por la falta de consumo. Yo me conmovía por el cierre de Fate, pero el cierre de Fate es un símbolo de esas 21.300 microempresas que cerraron a lo largo de este último tiempo; calculábamos unas 30 empresas por día. El que no quiere ver esto está cegado, simplemente por títulos rimbombantes”.

“Nación debería poner en marcha las represas”

Subrayó que “el trabajador es el que construye dignidad; yo siempre digo que el trabajo es el mejor organizador social porque no solamente construye dignidad para la familia y para la comunidad, sino también para el país”, al tiempo que lanzó: “Por medidas que tomó este gobierno nacional, mi provincia tiene dos dígitos de desocupación y lo digo con total objetividad”.

A propósito, argumentó: “Nación debería poner en marcha las represas y se sigue demorando, y son 2.200 trabajadores… Es necesario tomar nota de esto. Como también tomar nota del comercio: en mi provincia se vive cerrando todos los días comercios, de tal manera que el cuerpo legislativo declaró una ley de emergencia comercial”.

Añadió que “se habló de trabajadores de plataformas y la verdad es que hay que tenerlos en cuenta (…) ¿Qué está pasando? ¿Esto es una reconfiguración laboral? E incluso esta ley que hoy se quiere aprobar también está atrasada si pensamos lo que se quiere imponer en algunos países que queremos imitar”.

“Vamos 100 años para atrás”

La senadora manifestó que en el recinto “se dijo que la ley era muy vieja, que tenía más de 50 años”, para aseverar: “Saben que es mentira porque se ha reformado y se han hecho muchas otras leyes que la han ido mejorando, pero sí es vieja en cuanto a que vamos 100 años para atrás (…) Esta es una reforma que tiende a esclavizar más al trabajador”.

Expuso que “yo creo en un país con producción, en un país donde la producción y la industria traen trabajo. Ojalá que el acuerdo que se firmó ayer realmente nos permita a las provincias del interior colocarnos en una exportación con aranceles cero. Esta ley realmente va para atrás“.

En tal aspecto, y a modo de cierre, expresó que “por supuesto, me pareció muy bien que hayan sacado el artículo 44”, pero la ley “en sí misma es esclavista; es para aquellos que se quieren aprovechar de lo más importante que tiene la Argentina: los trabajadores y las trabajadoras”.

