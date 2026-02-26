La Cámara alta trató este jueves, en sesiones extraordinarias, el acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, enviado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo logró la aprobación con 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la senadora Flavia Royón. El Gobierno había designado a Iglesias “en comisión” el 8 de enero, mediante decreto, a la espera del tratamiento formal del pliego por parte del Senado.

El mensaje, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, solicitó el acuerdo para que Iglesias represente a la Argentina ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con sede en Bruselas.

Los tres senadores de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, Natalia Gadano y José María Carambia votaron en contra.

Carambia anunció su voto negativo y lanzó fuertes críticas

Durante el debate, el senador por Santa Cruz José María Carambia tomó la palabra y anticipó que votaría en contra del pliego. En su intervención, cuestionó de manera directa la idoneidad del candidato.

“Para nuestro entender, por eso vamos a votar negativo, es un pedante, soberbio, incapacitado para tener la función y cuando a veces tener gente así en lugares tan importantes, me parece que va a generar más problemas que otra cosa”, expresó en el recinto.

Y agregó: “Por eso vamos a ir en contra de este delirante, soberbio y pedante”.

Carambia integra el bloque que en distintas votaciones acompañó iniciativas del oficialismo, aunque en este caso dejó en claro su desacuerdo con la designación.

La senadora Carolina Moisés anticipó su rechazo y coincidió con Carambia al definir a Iglesias con términos críticos, en base a su experiencia compartida en la Cámara baja.

Recordó que compartió con Iglesias seis años como diputada nacional, y por ese conocimiento definió al candidato a embajador con tres palabras: “misógino, violento e ignorante”. “En esas palabras puedo resumir su gestión como diputado nacional”, señaló la senadora jujeña, que adelantó que “el Gobierno va a tener problemas con esta designación”, y concluyó señalando que el candidato propuesto “está más cerca del lumpenaje que de Carlos Saavedra Lamas”. Y cerró con esta cita: “Cada uno en esta vida cosecha lo que siembra”.

La senadora Carolina Moisés coincidió con Carambia al definir a Iglesias con términos críticos. FOTO: Comunicación Institucional/ Senado

La defensa del oficialismo

El presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, defendió el pliego y sostuvo que no resultaba necesario describir extensamente al candidato por tratarse de una figura pública conocida. Señaló que la comisión solicitó los informes correspondientes a organismos estatales.

Juan Carlos Pagotto, defendió el pliego. FOTO: Comunicación Institucional/ Senado

Pagotto mencionó que existió una nota de objeción presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade y consideró que se trató de una diferencia de carácter ideológico. Además, destacó la relevancia estratégica de la embajada en Bruselas por el vínculo con el Mercado Común Europeo.

El dictamen de comisión, fechado el 19 de febrero de 2026, aconsejó prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Cuestión Malvinas

El senador puntano Fernando Salino adelantó también su voto negativo y remarcó la importancia de la representación diplomática ante Bélgica y la Unión Europea, a la que calificó como una de las embajadas más complejas que tiene la Argentina.

Salino hizo referencia a una denuncia penal que continúa en trámite contra Iglesias y señaló que, durante su exposición en la Comisión de Acuerdos, el candidato respondió con críticas hacia el autor de la denuncia y hacia el magistrado interviniente.

Asimismo, citó fragmentos del libro “Crítica del nacionalismo argentino”, publicado por Iglesias en 2012, en relación con su postura sobre la cuestión Malvinas. Allí Iglesias se mostró con posturas alineadas con las posiciones de los kelpers, y frases lejanas a la postura argentina: “Un estado autónomo podría ser una variante entre dos opiniones excluyentes”, citó entre otras cosas, como así también rechazó en su libro la postura argentina basada en la ocupación de las islas por parte de compatriotas. “Hubo argentinos, pero antes hubo franceses, y deberían ser uruguayas (con ese criterio), ya que dependían de la base naval española que estaba en Montevideo”, leyó.