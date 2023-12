Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador nacional José María Carambia (Alianza por Santa Cruz) decidió instalar su despacho en un pasillo central de la Cámara alta, en protesta porque a diez días de haber asumido aún no se le asignó una oficina para trabajar.

Carambia, ex intendente de Las Heras, decidió llevar una mesa de camping y un par de sillas e instalarse junto a su asesor en el pasillo principal que da a las oficinas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y a metros del comedor por donde desfilan los senadores todos los mediodías.

Mientras su asesor ceba mates, el senador cuenta que no tuvo mejor opción que instalarse en el pasillo porque todavía espera que se le otorgue un despacho y se quejó de que hay senadores de Juntos por el Cambio que tienen entre tres y cuatro despachos.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el senador ironizó sobre su nueva oficina en el pasillo, donde debe afrontar las miradas de los empleados que se preguntan el motivo por el cual se instaló en ese lugar de paso.

“Estamos acá en el despacho, en la oficina… todavía no nos asignaron ninguna, por eso tuvimos que armar una acá improvisada en el pasillo. Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”, asegura mientras muestra imágenes de su nuevo lugar de trabajo.

Consultado por Télam, Josema Carambia contó que le correspondían los despachos que dejaron vacantes sus antecesores por su provincia pero que fueron ocupados por legisladores de Chubut sin consultas.

Carambia ganó las elecciones de octubre pasado por la mayoría, junto a Natalia Gadano, mientras que la exgobernadora Alicia Kirchner se quedó con la banca por la minoría.

Carambia, exintendente de Las Heras, obtuvo con el Frente “Por Santa Cruz” el 46,02% (55.144 votos), sin llevar en su boleta a ningún candidato presidencial mientras que la exgobernadora sacó el 35,98% (43.111 votos).