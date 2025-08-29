Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Media Maratón de Buenos Aires volvió a ratificarse como la prueba de 21 kilómetros más importante de la región, reuniendo a miles de corredores en las calles de la capital argentina. Entre ellos, el Team Alto Rendimiento de Río Gallegos dijo presente con una delegación de 26 atletas, de los cuales 24 afrontaron por primera vez una distancia de tal magnitud.

En diálogo con La Opinión Austral, la referente del equipo, Romina Corsini, destacó la relevancia de lo vivido: “Desde el club llevamos 26 corredores, de los cuales 24 corrieron por primera vez una media maratón. Todos son amateurs y sabemos lo que significa el sacrificio y el apoyo de la familia para encarar un objetivo tan grande”.

La preparación y la logística del viaje

El grupo no dejó nada librado al azar. Acompañados por los profesores Elías Corsini, Emmanuel Carabajal y Luis Corsini, los corredores viajaron con un cronograma de actividades y horarios de comidas para que cada integrante llegara en las mejores condiciones.

“El jueves entrenamos por la tarde en el punto de encuentro previsto para la carrera, más que nada para que pudieran ubicarse en caso de desencontrarnos. El viernes fuimos a la acreditación y a la expo organizada por Adidas. El sábado realizamos un apronte en una plaza cercana al hospedaje y por la noche compartimos una cena todos juntos con la comida previa a una competencia”, contó Corsini.

El domingo, desde muy temprano, el equipo se alistó para la largada. “A las 5 de la mañana estábamos preparando los últimos detalles para desayunar y salir hacia la carrera. En el punto de largada realizamos una entrada en calor dirigida por la profesora Valentina Martínez Ojeda, quien vive en Buenos Aires pero es de Río Gallegos y nos asistió con materiales y el gazebo para los chicos”, relató.

El debut de 24 corredores riogalleguenses

La nómina de participantes incluyó a Leandro Tuma, Carlos Villafaña, Carlos Mella, Luis Ortega, Agustín Nemi, David Ghizzardi, Pablo Moreno, Jonathan Narváez, Damián Ampuero, Juan Pereyra, Ignacio Barrientos, Romina Quinteros, Romina Campos, Teresa Silva, Belén Perea, Rocío Benítez, Macarena Ramírez, Agustina Vázquez, Débora Ocampo, Patricia Catrilaff, Aldana Rodríguez, Anabella Guillen, Mariana Said, Antonella Zapata, Florencia Ayunta y Nadia Wayar.

Junto a ellos también viajaron Clara Robacio y Paula Hernández, responsables de la logística, y la mencionada Valentina Martínez Ojeda como apoyo técnico.

Para la mayoría fue su primera experiencia en una media maratón, un debut que dejó una gran satisfacción: “Después solo quedó disfrutar las anécdotas de cómo lo vivió cada uno desde lo personal, sabiendo que hubo mucho sacrificio en la preparación. El objetivo como profesores era que pudieran completar la distancia y, al día siguiente, retomar sus actividades sin dolores ni lesiones. La verdad es que se logró con creces”, celebró Corsini.

Más allá de los resultados, lo que queda en la memoria del grupo es la experiencia compartida. “La devolución fue muy positiva y eso nos da la pauta de que nuestro trabajo está bien hecho. Solo queda agradecer a cada uno por haber confiado en nosotros y, sobre todo, a nuestras familias que nos apoyan para poder cumplir sueños y objetivos que nos posicionan en un lugar maravilloso para seguir creciendo”, concluyó Romina.

La participación del Team Alto Rendimiento en Buenos Aires marcó un nuevo capítulo en la historia del running santacruceño. Con disciplina, compromiso y espíritu colectivo, un grupo de corredores amateurs demostró que el esfuerzo y la pasión pueden llevar a cruzar cualquier meta.