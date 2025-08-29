Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Voz Argentina 2025 continuó su etapa de “Playoffs” este viernes 29 de agosto, con definiciones cargadas de emoción. En esta emisión, el programa conducido por Nico Occhiato presentó la resolución del equipo de Soledad Pastorutti, entre cuyos integrantes se encuentra Luis “Lucho” González, el talentoso cantante de Río Gallegos.

Luego de brillar en los “Knockouts”, “Lucho” se lució nuevamente al interpretar I Should Have Known Better (Jim Diamond), demostrando su versatilidad y recibiendo elogios de Lali, Luck Ra, Miranda! y la “Sole”, quien en esta instancia contó con la colaboración de Juanes. Previamente, ya había destacado frente a los jurados al cantar The Best (Tina Turner), Baby one more time (Britney Spears) y La Luna (Ahyre).

“Bravo!”, exclamaron los coaches al unísono tras la presentación del santacruceño. Acto seguido, Occhiato señaló: “Tremendo, como no te quedás disfónico después de esto. Espectacular, lo que me costó el tema”, en referencia al complejo nombre en inglés de la canción. Con humor, Luck Ra expresó: “Si fuese Nico diría que ‘estuvo amazing’, si fuese Lali diría que ‘serviste aparato reproductor masculino’, y… les gustó a los Miranda!, no tengo dudas”.

Lali también optó por un comentario descontracturado, emulando a una locutora radial, para resaltar la particular tesitura y timbre de su voz: “Es como: ‘suena en Aspen, son las 12:38 en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados y ahora te va a acompañar en esta fría noche Lucho González, con I Should Have Known Better’“. Más tarde añadió: “‘Lucho’ sos un capo, yo soy tu fan, tenés esas voces que me fascinan“.

Por su parte, Pastorutti se mostró orgullosa de tener al patagónico en su grupo: “Yo tengo a ‘Lucho’ en mi equipo, no hubo un aplauso en seguida porque nos dejaste a todos como ‘esto pasó de verdad’ y de verdad quería escuchar mucho más tiempo”. Instantes después, el conductor tomó prestados los lentes del artista e intentó imitar la parte de la canción que dice “I, I, I, I, I, I, I, I, I, I Should Have Known Better”, lo que provocó risas en el estudio.

Tras la actuación de todos los integrantes del conjunto de Pastorutti, la “Sole” debió escoger a cinco para continuar. Finalmente, y tal como se había filtrado días atrás en redes sociales, “Lucho” fue el último salvado de manera directa, asegurándose un lugar en la próxima etapa: los shows en vivo. Lo acompañan Milagros Gerez Amud, Violeta Patricia Lemo, Milena Salamanca y Mia Frankel.

De los seis concursantes restantes -Ezequiel Montagnino, Gustavo Rosales, Laila Speciale, Leandro Romano, Valentina Otero y el dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti- únicamente tres seguirán gracias al voto del público. Para participar, se debe enviar VOZ al 9009, ingresar a LaVozArg.ar o escanear el código QR que aparece en pantalla. Podés ganar hasta 3 millones de pesos.

