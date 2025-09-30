Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Telenoche volvió a brillar en la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, al consagrarse como Mejor Noticiero Nocturno. El galardón fue recibido por Nelson Castro y Dominique Metzger, quienes subieron al escenario acompañados por parte del histórico equipo del ciclo.

“Muchas gracias a todos, fundamentalmente a APTRA”, comenzó diciendo Metzger, visiblemente emocionada. “Estamos muy felices. Telenoche está cumpliendo 60 años en la pantalla, y poder seguir con el compromiso con el que arrancó Mónica (Cahen D’Anvers) y Andrés Percivale es todo un legado. Para mí, el orgullo y el honor de trabajar con Nelson”.

Por su parte, Castro agradeció también a APTRA y dedicó el premio “a quienes hacen Telenoche posible”. “Sin el equipo no se puede hacer absolutamente nada”, afirmó, mencionando a figuras como Ricardo Ravanelli y Mariano Thieberger.

El periodista cerró su discurso con una reflexión sobre el rol del periodismo en la Argentina actual: “El periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más plurales y transparentes. Algo de lo cual la sociedad tiene enorme necesidad”.

“Todo termina de definirse una hora antes” Nelson Castro, periodista

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, Nelson Castro y Dominique Metzger contaron detalles del detrás de escena de un noticiero que sigue marcando la agenda informativa.

Consultado sobre cómo se organiza el trabajo diario de un noticiero que cierra la jornada informativa, Castro reveló: “Nosotros trabajamos mucho durante el día, empezamos temprano, tenemos la producción del mediodía y muchas veces todo termina de definirse una hora antes. Ese timing se puede hacer por el equipazo que tiene Telenoche: productores, movileros, técnicos y más. Es clave”.

La afirmación del conductor sintetiza la dinámica de un formato que, seis décadas después de su creación, sigue siendo sinónimo de periodismo riguroso y actualidad en tiempo real.

“Trabajar con Nelson es aprender” Dominique Metzger, periodista

Durante la charla con este medio, la conductora destacó el vínculo profesional y humano que mantiene con su compañero. “Trabajar con Nelson ya es un premio. Nos divertimos, la pasamos bien, tenemos mucha responsabilidad, pero trabajar en equipo hace que todo sea más fácil y liviano”, aseguró Metzger.

Dominique Metzger con La Opinión Austral tras ganar el Martín Fierro 2025 al Mejor Noticiero Nocturno por TELENOCHE. FOTO: CAMILA FERRER POSE.

Conmovida, añadió: “Poder trabajar con él es aprender. No quiero poner la palabra maestro porque lo es, pero no se pone en ese lugar. Tiene la humildad de ser un compañero, un par, y desde ese lugar para mí es un sueño estar trabajando con él”.

Un homenaje a Jorge Lanata que emocionó a todos

Uno de los momentos más significativos de la gala fue el homenaje a Jorge Lanata, figura emblemática del periodismo argentino y referente para varias generaciones.

Sobre ese instante, Nelson Castro expresó: “Con mucha emoción, porque Lanata fue parte de nuestra casa. Lo queríamos tanto y lo recordamos siempre. Marcó un rumbo en el cual todos nos identificamos”.

Metzger, por su parte, remarcó la trascendencia del trabajo de Lanata: “Las denuncias, el trabajo que hizo que hoy haya gente condenada y privada de su libertad. Todo eso es producto de Jorge Lanata”.

Sesenta años de historia y un futuro vigente

El reconocimiento a Telenoche no solo premió un año de labor periodística, sino también seis décadas de historia en la televisión argentina. Desde su primera emisión, el noticiero ha acompañado los grandes acontecimientos del país y ha sido cuna de periodistas emblemáticos.

Con la conducción de Nelson Castro y Dominique Metzger, el ciclo continúa escribiendo nuevas páginas de ese legado, combinando experiencia, profesionalismo y sensibilidad informativa.