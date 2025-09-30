Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonel, padre de Brenda del Castillo, una de las jóvenes asesinadas en el triple femicidio narco de Florencio Varela, cuestionó el accionar judicial y sostuvo que “Pequeño J es un invento para seguir perdiendo el tiempo“. En diálogo con Crónica HD, manifestó que “es una tomada de pelo para nosotros” y lamentó la falta de acompañamiento psicológico por parte de las autoridades para enfrentar la dura realidad que atraviesan.

Pese al dolor, Leonel y su familia mantienen vigente el reclamo de justicia para evitar que el caso quede impune. Sin embargo, criticó la línea investigativa en torno al supuesto jefe narco prófugo. Como dato novedoso en la causa, mencionó la existencia de un individuo que se presentó como “Ronald” y que le aseguró haber sido novio de su hija durante los días en que estaba desaparecida.

Leonel lo describió como “un extranjero” por su forma de hablar y agregó que llevaba colocada una tobillera electrónica. De todos modos, negó cualquier vínculo con Brenda. “Si de verdad era el novio, ella me lo hubiera dicho”, subrayó. “Es un encubridor que vino a ver qué pasaba en mi familia y cómo estaba la situación”, afirmó, y señaló que aunque advirtió a la Policía, el rastro de “Ronald” se perdió.

Hasta el momento, la causa cuenta con siete detenidos que se encuentran a disposición de la Justicia. La última en ser arrestada es Florencia Ibáñez, capturada este lunes. Se trata de la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto apresado en el marco de la investigación.

La mujer está acusada de haber estado en el auto de apoyo junto a su tío, presuntamente utilizado por miembros de la banda que asesinó a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Paralelamente, la Policía buscaba dar con otros seis acusados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional.

