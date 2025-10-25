Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 27 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados, en una elección que marcará el futuro equilibrio del Congreso nacional. Con el peronismo poniendo en juego casi la mitad de sus escaños y el PRO y Libertad Avanza disputando un porcentaje significativo, cada provincia se convierte en un escenario clave donde los resultados podrían redefinir las mayorías legislativas y la capacidad de gobernabilidad del oficialismo.

El peronismo, con casi el 50% de sus bancas en riesgo

La principal atención se centra en la provincia de Buenos Aires, donde se renuevan 35 bancas. Unión por la Patria enfrenta la pérdida de 15 lugares, mientras que el PRO arriesga 7, la alianza Libertad Avanza 2 y otros espacios minoritarios disputan el resto.

En la Ciudad de Buenos Aires, se eligen 13 diputados: UP pone en juego 3 bancas, el PRO 3 y Libertad Avanza 2, mientras que otras fuerzas como Democracia para Siempre, Coalición Cívica, la izquierda y Republicanos Unidos completan la lista.

Santa Fe y Córdoba, provincias estratégicas para los oficialismos

Santa Fe renovará 9 bancas, con 4 del PRO en juego y 2 de Unión por la Patria, además de minorías como Unidos, Encuentro Federal y Defendamos Santa Fe.

Córdoba también renueva 9 escaños: la UCR arriesga 3, el PRO 2, Unión por la Patria 1 y Encuentro Federal 3. Estas provincias representan un punto clave para la definición de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

El norte y el interior: renovación de bancas y fuerza local

En provincias del norte como Tucumán, Salta y Jujuy, se disputan entre 3 y 4 bancas cada una, con predominio de fuerzas locales y bloques provinciales.

Tucumán pone en juego 4 escaños, Salta 3 y Jujuy 3, donde la presencia del peronismo se combina con partidos regionales y fuerzas emergentes como Innovación Federal y Creo.

La Patagonia y el sur: presencia de bloques provinciales y riesgos para el PRO

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego renovarán entre 2 y 3 bancas cada una.

El PRO mantiene representación en algunas provincias patagónicas, mientras que bloques locales como Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Somos Fueguinos también están en juego, con un impacto directo sobre el equilibrio de fuerzas en la Cámara baja.

Balance general: fuerzas nacionales y minorías

En total, el peronismo enfrenta el riesgo de perder cerca del 50% de sus escaños, mientras que PRO y Libertad Avanza disputan alrededor del 30% de los suyos.

El resultado del domingo será determinante para definir la composición del Congreso, la influencia de los bloques minoritarios y el poder de negociación del oficialismo en los próximos años.