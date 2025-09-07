Elecciones en la provincia de Buenos Aires: fue a votar y terminó preso Efectivos de la Policía Federal realizaron la detención en una escuela de Lomas de Zamora. “En esta Argentina, el que las hace, las paga”, destacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en redes sociales.

Un hombre de 27 años con pedido de captura por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto” terminó detenido este domingo al presentarse a votar en las elecciones legislativas bonaerenses.

El procedimiento fue realizado por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Escuela Secundaria N°56, en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. El hecho por el cual era buscado se había registrado el 6 de julio de 2020 en Lanús.

La investigación está a cargo de la UFI N°7, conducida por el fiscal Sebastián Andreoli, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Ninni y con la secretaría del doctor Pablo Daniel Bravo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la captura en sus redes sociales. “Fue a votar, terminó preso. En Lomas de Zamora, la PFA detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado, en modalidad ‘piratas del asfalto’. Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, subrayó.

FUE A VOTAR, TERMINÓ PRESO En Lomas de Zamora, la PFA detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”. Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga. pic.twitter.com/2ERS6qpkQm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2025

Otro detenido en las urnas

En Berisso se registró un hecho similar. Un joven de 23 años, acusado de apuñalar y dejar al borde de la muerte a otro hombre durante una pelea ocurrida el sábado, fue capturado por la Policía Bonaerense cuando acudió a votar.

La agresión se produjo en la intersección de las calles 37 y 177. La víctima, de 29 años, fue trasladada al Hospital Mario Larrain, donde permanece “estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida”.

La DDI de La Plata, bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta (UFIJ 11), logró identificar al atacante mediante cámaras y testimonios, lo que permitió obtener una orden de detención por “homicidio en grado de tentativa”.

Al saber que debía sufragar, la policía organizó un operativo encubierto en la Escuela EP N°10. Cuando el sospechoso ingresó al establecimiento, fue reducido por los agentes sin alterar el desarrollo de la votación.