La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta al padrón electoral para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre de 2025. A través de este servicio oficial, los ciudadanos pueden conocer el establecimiento, mesa y número de orden en el que deberán votar.

La consulta se puede hacer de dos formas:

Desde el sitio oficial del Gobierno nacional , en la sección “ Consultar el padrón electoral ”.

, en la sección “ ”. Desde la plataforma de la Justicia Nacional Electoral, a través del dominio habitual padron.gob.ar.

Ambas opciones ofrecen la misma información y están disponibles las 24 horas, sin costo alguno.

Paso a paso para realizar la consulta

1. Para verificar tus datos en el padrón electoral, debés seguir los siguientes pasos:

2. Ingresar al formulario oficial de consulta al padrón electoral.

Completar los campos con los datos personales solicitados:

Número de DNI (sin puntos).

Género que figura en el documento (masculino, femenino o sin especificar).

Provincia o distrito electoral correspondiente a tu domicilio.

Código de verificación que aparece en pantalla.

3. Una vez ingresada la información, el sistema mostrará:

Nombre y dirección del establecimiento donde votás.

Número de mesa.

Número de orden.

4. Si encontrás errores o datos desactualizados, podés realizar un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral antes del plazo de cierre establecido.

Por qué es importante consultar el padrón antes del 26 de octubre

Verificar tu lugar de votación con anticipación es fundamental para evitar contratiempos el día de las elecciones. La consulta permite asegurarte de que estás habilitado para votar, que tu domicilio electoral es el correcto y que sabés exactamente dónde emitir tu voto.

Además, este año se implementará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel, establecida por la Ley N.º 27.781, lo que convierte a las elecciones 2025 en un proceso histórico. Conocer con tiempo tu mesa y escuela de votación ayudará a que el nuevo sistema se desarrolle de forma más ágil y ordenada.

Consultar el padrón te permite:

Confirmar tu habilitación para votar.

Verificar tu mesa y establecimiento.

Detectar errores a tiempo y corregirlos.

Evitar demoras el día de la elección.

Información oficial útil para los ciudadanos

La consulta al padrón electoral es gratuita y está disponible en los sitios oficiales del Gobierno y de la Cámara Nacional Electoral.

También se puede realizar a través de la aplicación Mi Argentina, donde figuran los datos personales actualizados del ciudadano.

Para quienes no tengan acceso a Internet, existe un servicio de atención telefónica gratuita (0800-999-7237) para consultar el lugar de votación.

El padrón electoral se confecciona con los datos del Registro Nacional de las Personas y se actualiza antes de cada elección.

Qué hacer si detectás un error en el padrón electoral

Si al consultar tus datos observás un error, un cambio de domicilio no actualizado o una omisión, podés presentar un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral. Esta gestión se realiza de forma digital o presencial, y debe completarse dentro del plazo establecido antes de la impresión definitiva del padrón. Es importante hacerlo con anticipación y conservar el comprobante de reclamo, que garantiza la corrección antes del día de la elección.

Las elecciones legislativas nacionales 2025 serán una cita clave para renovar parte del Congreso y definir el equilibrio político de los próximos años. Consultar el padrón, verificar tu lugar de votación y participar activamente son pasos esenciales para ejercer tu derecho ciudadano.